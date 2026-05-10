"초비상!" 日 월드컵 명단 발표 앞두고 '에이스' 쓰러졌다…일본 SON, '이달의 골' 영광→햄스트링 부상 OUT "좋아 보이지 않는다"

Soccer Football - Premier League - Brighton & Hove Albion v Wolverhampton Wanderers - The American Express Community Stadium, Brighton, Britain - May 9, 2026 Brighton & Hove Albion's Kaoru Mitoma reacts after a missed chance REUTERS/Jaimi Joy EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Brighton and Hove Albion's Kaoru Mitoma, right, and Wolverhampton Wanderers' Pedro Lima in action during the English Premier League soccer match between Brighton and Hove Albion and Wolverhampton Wanderers in Brighton, England, Saturday May 9, 2026. (John Walton/PA via AP) UNITED KINGDOM OUT; NO SALES; NO ARCHIVE; PHOTOGRAPH MAY NOT BE STORED OR USED FOR MORE THAN 14 DAYS AFTER THE DAY OF TRANSMISSION; MANDATORY CREDIT

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[스포츠조선 김가을 기자]날벼락이다. '일본의 손흥민' 미토마 가오루(브라이턴)가 월드컵을 불과 한 달여 앞두고 부상했다.

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브라이턴은 9일(이하 한국시각) 영국 브라이턴의 아멕스 스타디움에서 열린 울버햄튼과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 홈경기에서 3대0으로 이겼다. 브라이턴은 14승11무11패(승점 53)를 기록하며 7위에 이름을 올렸다.

경기 중 아찔한 상황이 발생했다. 브라이턴이 2-0으로 앞서던 후반 11분이었다. 미토마가 볼을 받기 위해 질주하던 과정에서 왼쪽 햄스트링(허벅지 뒷근육)을 부여잡고 쓰러졌다. 그는 더 이상 뛸 수 없었고, 조엘 벨트만과 교체돼 벤치로 물러났다.

일본 언론 스포츠호치는 '일본 대표팀에 큰 충격이다. 월드컵 최종 명단 발표 5일 앞두고 비극이 발생했다. 감독은 그의 상태가 좋지 않음을 밝혔다. 미토마는 부상 뒤 양손으로 얼굴을 가리며 충격을 감추지 못하는 모습도 있었다. 교체될 때는 스스로 떠났지만, 표정은 좋지 않았다. 월드컵 본 대회가 한 달 남은 상황에서 부상은 피할 수 없을 것으로 보인다'고 보도했다.

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이 매체에 따르면 경기 뒤 파비안 휘르첼러 브라이턴 감독은 미토마의 상태에 대해 "검사 결과를 기다려야 하지만, 좋게 보이지 않는다. 햄스트링인 것은 확실하지만, 검사 결과를 기다려야 한다"고 말했다.

Soccer Football - Premier League - Brighton & Hove Albion v Wolverhampton Wanderers - The American Express Community Stadium, Brighton, Britain - May 9, 2026 Brighton & Hove Albion's Kaoru Mitoma in action REUTERS/Jaimi Joy EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Soccer Football - Premier League - Brighton & Hove Albion v Wolverhampton Wanderers - The American Express Community Stadium, Brighton, Britain - May 9, 2026 Brighton & Hove Albion's Kaoru Mitoma shoots at goal REUTERS/Jaimi Joy EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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일본 A대표팀은 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조에서 네덜란드-튀니지-스웨덴과 격돌한다. 모리야스 하지메 일본 감독은 15일 최종 명단을 발표할 예정이다.

일본 입장에선 날벼락이다. 미토마는 일본 공격의 핵심이다. 그는 최근 EPL에서 통산 세 번째 '이달의 골'을 수상하는 등 컨디션을 끌어 올리고 있었다. 그는 지난달 19일 열린 토트넘과 리그 원정경기(2대2 무)에서 팀이 0-1로 끌려가던 전반 추가시간 그림 같은 동점 골을 터트렸다. 파스칼 그로스가 상대 진영 오른쪽에서 크로스를 올리자 미토마가 골 지역 왼쪽에서 왼발 다이렉트 발리슛으로 득점을 완성했다. 미토마는 이 득점으로 '이달의 골'을 수상했고, 2023년 9월과 2025년 2월에 이은 통산 세 번째 영광을 차지했다. 세 시즌 연속 상을 받은 미토마는 브루노 페르난데스(맨유) 등과 함께 통산 최다 수상자로 어깨를 나란히 하게 됐다. 하지만 부상으로 이탈하며 어려움을 겪게됐다. 더욱이 일본은 '주포' 미나미노 타쿠미(AS 모나코)가 부상으로 이탈한 상황이다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com