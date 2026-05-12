[오피셜]'환상 드리블 골!' 전북 현대 이승우, 4월 K리그 '이달의 골' 영광

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]이승우(전북 현대)가 2026시즌 4월 K리그 '안심을 마시다 동원샘물 이달의 골' 수상자로 선정됐다. '이달의 골'은 매월 가장 인상 깊은 득점을 터뜨린 선수에게 수여하는 상이다.

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한국프로축구연맹에 따르면 4월 '이달의 골'은 K리그1 6~10라운드를 대상으로 했다. 후보에는 이승우와 아일톤(FC안양)이 이름을 올렸다. 이승우는 지난달 4일 전주월드컵경기장에서 열린 울산 HD와의 홈경기에서 득점포를 가동했다. 그는 후반 추가시간 환상적인 드리블에 이은 침착한 마무리로 울산의 골문을 갈랐다. 아일톤은 지난달 22일 안양종합운동장에서 치른 9라운드 울산전에서 '골 맛'을 봤다. 그는 전반 4분 하프라인 부근에서 드리블을 시작해 상대 수비 4명을 제치고 득점했다.

수상자는 K리그 멤버십 어플리케이션 'Kick'을 통한 팬 투표로 정해졌다. 팬들은 두 명의 후보를 대상으로 기간 내 1일 1회씩, 총 3회 참여했다. 이번 'Kick' 팬 투표는 지난 7일부터 9일까지 3일간 진행됐다. 그 결과 이승우가 4621표(54.7%)를 얻어 3832표(45.3%)를 얻은 아일톤을 제치고 '4월 이달의 골'을 차지했다.

수상자 이승우에게는 상금 100만 원과 함께 트로피가 주어진다. 프로축구연맹은 이승우의 친필 사인이 담긴 레플리카 트로피를 제작해 기부 경매를 진행할 예정이다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com