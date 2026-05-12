[오피셜]'포항 입단 후 최고의 퍼포먼스' 대전전 승리 주역 주닝요, K리그1 13라운드 MVP 선정

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[스포츠조선 윤진만 기자]포항 스틸러스 입단 후 최고의 경기를 치른 공격수 주닝요가 '하나은행 K리그1 2026' 13라운드 MVP로 선정됐다.

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주닝요는 지난 9일 대전월드컵경기장에서 열린 대전하나시티즌과의 원정경기에서 멀티골을 뽑아내며 2대0 승리를 이끌었다. 0-0 팽팽하던 후반 23분 선제골을 터뜨린 이어 경기 종료 직전 골문 앞 혼전 상황에서 추가골을 터뜨렸다. 주닝요의 시즌 1, 2호골을 앞세운 포항은 3경기 연속 무패(2승1무)를 질주했다.

9일 제주월드컵경기장에서 열린 제주 SK-FC서울전이 K리그1 13라운드 베스트 매치로 뽑혔다. 제주는 선두 서울을 상대로 전반 18분 박창준, 후반 8분 김준하의 연속골로 2-0 리드했다. 후반 12분 후이즈에게 한 골을 허용했지만 추가실점 없이 2대1로 승리했다. 제주는 베스트팀에 뽑혔고, 네게바, 세레스틴, 김동준 등 세 명이 베스트11에 이름을 올렸다.

K리그2 11라운드에선 시즌 1호 해트트릭을 기록한 충남아산 공격수 김종민이 MVP로 선정됐다. 충남아산이 서울 이랜드를 3대0으로 꺾은 경기는 라운드 베스트 매치, 충남아산은 베스트팀에 뽑혔다.

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K리그 라운드 베스트11 및 MVP는 한국프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)의 정량, 정성 평가를 통해 선정된다. 매 라운드 K리그 경기에 배정된 TSG위원은 각각 해당 경기의 베스트11과 MOM(Man Of the Match)을 선정한다. 이후 TSG 경기평가회의를 열어 경기별 베스트11에 선정된 선수들을 대상으로 TSG위원 평점과 의견, K리그 공식 부가 데이터 업체 '비프로' 평점을 종합해 해당 라운드의 K리그1, 2 베스트11을 최종 결정한다. 라운드 MVP는 각 경기의 MOM을 후보군으로 정한 뒤, 베스트11과 동일한 방식으로 선정한다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com