'이번엔 관광산업 연계' 충북청주FC, 벨포레리조트와 업무협약 체결

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[스포츠조선 박찬준 기자]충북청주FC(대표이사 김현주)가 9일 청주종합경기장에서 열린 하나은행 K리그2 2026 11라운드 김포FC와의 홈경기에 앞서 (주)블랙스톤에듀팜리조트(대표이사 원성역)와 상호 협력 및 공동 발전을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

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이번 협약은 스포츠와 관광산업 간 연계를 강화하고, 지역사회 상생 및 브랜드 가치 제고를 위해 마련됐다. 협약식에는 충북청주 김현주 대표이사와 벨포레리조트 원성역 대표이사를 비롯한 양 기관 관계자들이 참석해 상호 협력 방안을 논의하고 지속적인 협력 의지를 다졌다.

협약에 따라 벨포레리조트는 충북청주 임직원을 대상으로 리조트 이용 우대 혜택을 제공하고, 리조트 내 홍보매체를 활용해 충북청주 홍보를 지원할 예정이다. 벨포레리조트 이용권을 활용한 경품 제공 등을 통해 충북청주 팬들에게 다양한 혜택을 제공할 계획이다.

이에 충북청주는 홈경기 시 벨포레리조트 광고 및 홍보 활동을 지원하고, SNS 등 온라인 채널을 활용한 홍보를 추진한다. 더불어 벨포레리조트에 공식 후원사 명칭 사용 권한을 부여하는 등 상호 협력 체계를 구축할 예정이다.

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김현주 충북청주 대표이사는 "이번 업무협약은 지역을 대표하는 스포츠 구단과 관광기업이 함께 성장할 수 있는 의미 있는 출발"이라며 "벨포레리조트와 긴밀한 협력을 통해 팬들에게 더욱 다양한 혜택과 즐거움을 제공하고, 지역사회 활성화에도 긍정적인 역할을 할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

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원성역 벨포레리조트 대표이사도 "충북청주FC와 함께하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "이번 협약을 계기로 스포츠와 관광이 함께 시너지를 낼 수 있는 다양한 협력 사업을 추진하고, 충북청주FC 팬들과 지역민들에게 특별한 경험과 혜택을 제공할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 화답했다.

충북청주는 지역사회와의 상생을 기반으로 다양한 기관 및 기업과 협력을 확대하며 팬 친화적 마케팅과 지역 연계 활동을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.