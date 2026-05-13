'SON 데리고도…' 전술 재앙 비난 폭발 LA FC, 한때 1위→MLS 파워 랭킹 결국 7위까지 '충격' 추락

epa12937763 Son Heung-Min of Los Angeles FC reacts during a Concacaf Champions League semifinal match between Toluca and Los Angeles FC at Nemesio Diez Stadium in Toluca, Mexico, 06 May 2026. EPA/Felipe Gutierrez

LOS ANGELES, CALIFORNIA - APRIL 29: Son Heung-Min #7 of the Los Angeles Football Club is challenged by Diego Barbosa #2 of Toluca in the second half of CONCACAF Champions Cup 2026 semifinals first leg at BMO Stadium on April 29, 2026 in Los Angeles, California. Kevork Djansezian/Getty Images/AFP (Photo by KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 김가을 기자]LA FC(미국)의 상황이 심상치 않다. 한때 1위를 달리던 파워 랭킹도 7위까지 추락했다.

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메이저리그사커(MLS) 사무국은 13일(이하 한국시각) 파워 랭킹을 공개했다. LA FC는 7위에 자리했다. MLS는 'LA FC는 최근 리그 6경기에서 단 1승을 기록했다. 여기에는 직전 경기 휴스턴에 1대4로 패한 것도 포함된다. 북중미월드컵 휴식기까지 세 경기가 남았다'고 평가했다.

LA FC는 11일 미국 LA의 BMO 스타디움에서 열린 휴스턴 다이너모와의 2026년 미국 MLS 12라운드에서 1대4로 패했다. LA FC는 최근 리그 6경기에서 1승2무3패를 기록하는 데 그쳤다. 지난 7일 톨루카(멕시코)와의 2026년 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 4강 2차전(0대4 패)에 이어 2연속 4실점 굴욕을 기록했다.

팬들의 분노는 하늘을 찔렀다. LA FC 공식 계정엔 팬들의 비난이 빗발쳤다. 특히 마크 도스 산토스 LA FC 감독에 대한 비판이 쏟아졌다. '감독 경질로 이어져야 한다', '손흥민에게 대체 무슨 짓을 한 것인가', '전술 재앙' 등의 부정 반응이 나왔다. 앞서 톨루카와의 4강 2차전 뒤 미국의 야후스포츠는 'LA FC의 꿈은 잔인한 방식으로 사라졌다. 도스 산토스 감독이 눈에 띄는 전술적 실수를 강조했다. 이 중요한 시기에 라인업을 교체하기로 한 도스 산토스 감독의 결정은 재앙으로 판명됐다. 슈퍼스타 손흥민은 명성에도 불구하고 경기 대부분 고립된 채 영향을 미치지 못했다. 그는 몇 차례 동료들에게 패스를 건넸지만, 득점으로 이어지지 않았다. 드니 부앙가와 한때 확실했던 케미에 대한 궁금증을 불러일으켰다'고 전했다.

Son Heung-Min of the United States' Los Angeles FC reacts as Mexico's Toluca celebrate their side's fourth goal during a CONCACAF Champions Cup second leg semifinal soccer match in Toluca, Mexico, Wednesday, May 6, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)

Apr 22, 2026; Los Angeles, California, USA; LAFC forward Son Heung-Min (7) reacts for a play during the first half against the Colorado Rapids at BMO Stadium. Mandatory Credit: Kiyoshi Mio-Imagn Images

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LA FC는 올 시즌 개막 6경기 무패(5승1무)를 기록하며 서부 지구 1위를 달렸다. 이 기간 6경기 연속 '클린시트'(무실점)를 자랑했다. 하지만 MLS와 CONCACAF 챔피언스컵을 병행하는 빡빡한 일정 속 크게 흔들렸다. 오히려 최근 6경기에선 단 1승에 머물 정도로 상황이 좋지 않다. 결국 LA FC는 MLS 파워 랭킹에서도 5위권 밖으로 떨어지는 상황이 됐다.

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LA FC는 2026년 북중미월드컵 휴식기 전까지 세인트루이스(14일 오전 9시30분)-내쉬빌(18일 오전 9시)-시애틀(25일 오전 10시)과 대결한다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com