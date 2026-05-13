"눈이 안보인다" 김문환, 다행히 시력 회복...홍명보호+대전 모두 안도의 한숨

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[스포츠조선 박찬준 기자]홍명보호의 오른쪽 풀백, 김문환이 다행히 시력을 회복한 것으로 전해졌다.

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대전하나시티즌은 12일 강릉하이원아레나에서 열린 강원FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 14라운드 홈 경기에서 0대2로 패배했다. 2연패에 빠진 대전은 승점 16점으로 8위까지 내려갔다. 최근 3경기에서 단 1골도 넣지 못하는 극심한 부진에 빠졌다.

악재가 겹쳤다. 이날 포백의 오른쪽 풀백으로 나선 김문환이 갑작스레 교체아웃됐다. 김문환이 킥을 하는 과정에서 볼이 강원 선수 맞고 김문환의 얼굴을 강타했다. 눈 쪽에 충격을 입었다. 김문환은 자신의 상태에 대해 벤치에 보고했고, 결국 후반 30분 밥신과 교체돼 나왔다.

경기 후 황선홍 감독은 "머리 쪽이 좀 부딪혔다. 눈이 안 보인다고 지금 얘기를 해서 좀 걱정스러운데, 검사를 좀 받아봐야 될 것 같다"며 우려했다.

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다행히 김문환은 곧바로 시력을 회복한 것으로 알려졌다. 대전 관계자는 "경기 후 상태가 괜찮다고 해서 병원도 가지 않았다. 오늘 안과에 가서 눈상태를 한번 더 체크해볼 예정"이라고 전했다.

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홍명보 감독도 안도의 한숨을 내쉴만한 소식이다. 김문환은 이번 2026년 북중미월드컵 최종 엔트리 승선이 유력하다. 2022년 카타르월드컵에서 주전 오른쪽 풀백으로 최고의 활약을 펼친 김문환은 이후에도 꾸준히 대표팀에 발탁되며, 오른쪽 측면을 책임졌다. 올 시즌 팀의 부진과 함께 폼이 조금은 떨어진 모습이지만, 그래도 대한민국 최고의 라이트백임은 분명하다. 다행히도 혹시 모를 불의의 부상을 피하게 됐다.

서울과의 휴식기 전 마지막 경기를 앞두고 있는 대전 입장에서도 다행인 소식이다. 반등이 절실한 대전은 김문환의 존재감이 필요하다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com