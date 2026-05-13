프랑스 1티어 폭로! "PSG, 이미 대체자 정했다" 韓 최고 재능 이강인, 드디어 ATM-토트넘 이적 시그널..."상황 달라질 수 있어"

사진=이강인 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]파리 생제르맹(PSG)도 이강인의 이적 가능성을 고려하고 있다.

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프랑스의 레퀴프는 13일(한국시각) '곤살루 하무스와 이강인은 이번 주를 통해 자신들의 미래를 결정짓게 될 것이다'고 보도했다.

레퀴프는 'PSG는 아스널과의 경기를 앞두고 재계약이나, 선수 영입을 포함한 모든 협상을 중단했다. 하지만 모든 논의를 중단하기 전, 루이스 캄포스와 루이스 엔리케 감독은 이미 다음 시즌 선수단 구성을 준비하기 시작했다'며 '이적 선수들의 정리와 대체 자원 관리가 포함되어 있다'고 전했다.

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이강인의 상황을 조명했다. 레퀴프는 '발목 부상으로 빠진 이강인은 향후 거취를 결정하기 전, 스스로를 증명코자 했다. 이강인은 시장에서 높은 가치를 기록 중이며, 엔리케 감독은 올 시즌 그를 남기길 원했지만, 아틀레티코 마드리드가 적극적으로 나선다면 상황은 달라질 수 있다. 또한 PSG는 아틀레티코 공격수 훌리안 알바레스에게 관심을 보이고 있다'고 언급했다.

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이어 '이강인의 대체자 또한 이미 정해진 상태다. AS모나코의 마그네스 아클리우슈가 후보다. 아클리우슈는 맨체스터 시티와 리버풀의 관심도 받고 있다. 마트베이 키슬랴크 또한 캄포스 단장이 관찰하는 선수다'고 덧붙였다.

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이강인은 다가오는 여름 이적시장에서 이적 가능성이 높게 점쳐지는 선수 중 한 명이다. 올 시즌 팀 내 입지가 흔들리는 상황이 크게 작용했다. 이강인을 향해 "중요한 역할"이라는 말을 아끼지 않은 엔리케 감독이지만, UCL 등 핵심 경기에서 이강인이 선발로 나서는 경우는 없었다. 루이스 엔리케 감독은 철저하게 이강인을 배제했다. 이강인은 UCL 8강부터 단 12분 출전에 그쳤다. 중요 경기라고 판단되는 시점에서 엔리케 감독의 고개는 이강인에게 향하지 않았다.

이적을 고려해야 할 시기다. 가치는 충분히 끌어올렸다. 트랜스퍼마크트 기준 2800만 유로(약 480억원), 주전급 선수로 도약할 재능이라 평가받기에 충분한 가치다. 이미 뜨거운 관심도 있다. 아틀레티코는 지난겨울 이적시장부터 이강인을 노렸다. 역사가 길다. 2023년 이강인이 마요르카를 떠날 당시에도 아틀레티코는 주목한 바 있다. 최근에는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘, 뉴캐슬도 이름을 올렸기에 경쟁이 치열해질 가능성도 배제할 수 없다. 이강인이 이적 의지를 보인다면, 그를 향한 각 팀의 구애와 PSG의 대체자 영입도 탄력을 받을 전망이다.

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한편 이강인은 브레스트전 여파로, 시즌 남은 경기 일정 소화 여부가 불확실하다. PSG는 공식 홈페이지를 통해 '브레스트와의 경기에서 왼쪽 발목 부상을 당한 이강인은 앞으로 며칠 동안 실내 훈련을 진행할 예정'이라고 발표했다. 리그 최종전 혹은 유럽챔피언스리그 결승전을 앞두고 돌아올 수 있을지도 관심이 모아진다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com