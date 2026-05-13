"K리그 브랜드 가치 보호" 프로연맹, IP 라이선스 권리 보호센터 운영

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[스포츠조선 김성원 기자]한국프로축구연맹이 'K리그 IP(지식재산권) 라이선스 권리 보호센터'를 운영한다.

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K리그 브랜드 가치와 권익 보호를 위해서다. 프로연맹은 K리그와 각 구단이 보유한 IP를 체계적으로 관리해 권리 침해를 예방하고, 무단 제작 및 판매되는 상품에 대응하여 팬들의 건전한 소비 환경을 조성할 계획이다.

프로연맹이 규정한 라이선스 보호 범위는 K리그 명칭, 로고, 엠블럼, 대회명, 트로피뿐 아니라 각 구단의 명칭, 로고, 마스코트, 유니폼 디자인 요소까지 포함된다. 해당 자산을 허가 없이 제작·판매하거나, 이를 활용해 소비자에게 공식 상품 또는 정식 협업으로 오인될 수 있게 하는 행위 등에 대하여 모니터링 및 필요한 대응을 진행한다.

주요 모니터링 대상은 K리그 및 구단의 IP를 허가 없이 사용해 상품을 제작·판매하는 행위, 개인 SNS나 온라인 쇼핑몰을 통한 비공식 상품 홍보 및 판매 행위, 공식 라이선스권자가 아님에도 정식 협업인 것처럼 소비자를 오인하게 하는 행위 등이다. 이 밖에도 라이선스 계약 종료 또는 권리 만료 이후에도 관련 자산을 계속 사용하거나 공식 상품처럼 판매하는 행위에 대해서도 대응 절차를 적용할 예정이다.

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프로연맹은 팬과 관계자의 적극적인 제보를 통해 권리 보호 활동을 강화할 방침이다. 권리 침해 사례를 발견한 경우, 침해 내용과 관련 증빙자료를 첨부해 K리그 IP 라이선스 권리 보호센터 전용 이메일로 제보하면 된다.

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이메일로 접수된 제보는 내부 및 법률 검토를 거쳐 사안에 따라 사용 중단 요청 등 필요한 대응이 진행될 예정이다. 관련 자세한 사항은 K리그 홈페이지 내 권리 보호센터 탭에서 확인할 수 있다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com