"홈팬에게 달려가 삿대질+언쟁이라니" 주장직 박탈 공식발표..감독이 허리 숙여 사과

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[스포츠조선 윤진만 기자]홈 관중과 언쟁을 벌인 선수가 주장직을 박탈당했다.

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중국 포털 '소후닷컴'은 12일, 선전FC의 주장 장즈펑이 지난 10일 산둥 타이산과의 2026년 중국슈퍼리그 경기에서 1대2로 패한 후 팬들과 언쟁과 벌인 사건으로 주장직 박탈 징계를 받았다고 보도했다.

사연은 이렇다. 중국 매체 보도, 현장에서 팬들이 찍은 영상을 종합하면, 장즈펑은 홈 경기 후 홈 서포터석 앞으로 달려갔다. 그때 팀의 패배에 분노한 팬들이 "천타오 감독 아웃"을 1~2분간 외치고 있었다.

프로 경력 15년차 장즈펑은 관중석 난간에서 약 5미터 떨어진 지점에서 구호를 외치는 일부 팬들을 가리키며 고함을 치기 시작했다. 팀 동료, 스태프가 다가와 장즈펑을 끌어내려고 했지만, 흥분한 장즈펑은 일부팬과 계속해서 언쟁을 벌였다.

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일촉즉발의 사태를 막은 건 감독 천타오였다. 천타오 감독은 관중석을 향해 세 번 허리를 숙였다. 정확히 어떤 말을 했는지는 알려지지 않았지만 '죄송합니다'라고 사과를 한 것 같다고 '소후닷컴'은 추측했다.

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이에 팬들은 박수를 보냈고, '나가'라는 외침은 눈에 띄게 잦아들었다.

경기 후 구단은 공식 성명을 내고 장즈펑의 주장직을 박탈한다고 발표했다. 구단은 '장즈펑은 즉시 1군 주장직에서 해임된다. 구단은 팀내 추가 징계 조치를 취할 권리를 보유했다'며 추가 징계 가능성을 시사했다.

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구단은 또 '관련된 팬 여러분을 훈련장에 초청하여 우호적인 소통을 통해 오해를 해소하길 바란다. 선진 축구의 단결을 위해 예의 바르고 정중한 경기장 문화를 함께 만들어나가고자 한다'라고 밝혔다.

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끝으로 '1군 선수단 전원은 즉시 교육을 실시해 프로정신, 감정 조절 능력, 경기장 안팎에서의 품행을 전면 개선할 것이다. 규율 및 일상적인 관리를 엄격히 시행하고, 팬들의 감정을 무시하거나 프로 윤리를 저버리는 어떠한 행위도 용납하지 않을 것'이라고 강조했다.

최근 3경기 연속 승리를 놓친 선전은 3승1무7패 승점 10점으로 9위에 처져있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com