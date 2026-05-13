'전북전 무패' 부천, 윤빛가람 FW '어게인'-'4경기 무패' 전북, 이승우 선발+포백 변화[현장 라인업]

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[부천=스포츠조선 박찬준 기자]바사니와 이승우가 선봉에 선다.

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부천FC와 전북 현대는 13일 부천종합운동장에서 '하나은행 K리그1 2026' 14라운드를 치른다. 부천은 승점 13점으로 11위, 전북은 승점 22점으로 3위에 자리해 있다.

부천은 최근 5경기에서 1승4패의 부진에 빠졌다. 하지만 직전 울산과의 경기에서 비록 0대1로 패했지만, 내용 면에서는 반등의 포인트를 마련했다. 전북은 최근 4경기 무패다. 3연승을 달리다 FC안양과 1대1로 비겼다.

부천은 전북에 강했다. 통산 3번의 경기에서 모두 승리했다. 특히 부천의 첫 K리그1 경기였던 개막전에서 전북을 3대2로 꺾었다.

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부천은 3-5-2 포메이션을 내세웠다. 지난 경기에서 재미를 본 윤빛가람 공격수 카드를 꺼냈다. 가브리엘과 윤빛가람이 투톱에 선다. 공격형 미드필더에 바사니와 김종우가 자리하고 카즈가 뒤를 받친다. 좌우에는 갈레고와 신재원이 포진한다. 정호진-패트릭-홍성욱이 스리백을 구성한다. 김형근이 골키퍼 장갑을 낀다. 이의형 김민준 김동현 안태현 등이 벤치에 앉는다.

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전북은 4-2-3-1로 맞섰다. 티아고가 원톱에 선다. 이승우가 선발 라인업에 포함됐다. 2선에는 이승우-강상윤-이동준이 포진한다. 중원에는 김진규와 오베르단이 자리한다. 수비는 변화의 폭이 크다. 김태현-김하준-조위제-이상명이 포백을 이룬다. 송범근이 골문을 지킨다. 모따, 김승섭 이영재 맹성웅 등이 조커로 대기한다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com