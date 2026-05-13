[현장라인업]'타깃형 원조괴물' 말컹 VS '돌파형 신흥괴물' 네게바 정면충돌!…울산-제주 선발진 공개

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[울산=스포츠조선 윤진만 기자]2연승 상승세를 탄 팀끼리 정면 충돌한다.

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김현석 감독이 이끄는 울산 HD와 세르지우 감독이 지휘하는 제주 SK가 13일 오후 7시30분 문수축구경기장에서 열리는 '하나은행 K리그1 2026' 14라운드에서 승점 3점을 걸고 맞붙는다.

최근 2연승 상승세를 탄 울산은 7승2무4패 승점 23점으로 2위를 달리고 있다. 이날 승리시 선두 FC서울(승점 29)과의 승점차를 다시 3점으로 좁힐 수 있다.

제주는 5승3무5패 승점 18점으로 7위를 질주하고 있다. 울산과 마찬가지로 2연승 중이다. 울산을 꺾으면 '상스'로 올라갈 수 있다.

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김 감독은 지난 부천전과 비교해 수비, 윙 등 일부 포지션에 변화를 꾀했다. 말컹이 최전방에 포진하고 이동경과 함께 강상우가 2선에 배치된다. 보야니치와 트로야크가 중앙 미드필더 듀오로 나서고, 조현택과 심상민이 양 윙백을 맡는다. 스리백은 정승현-김영권-이재익으로 구성한다. 조현우가 어김없이 골문을 지킨다. 야고, 정재상 페드링요, 이진현 이규성 박우진 최석현 서명관 류성민이 벤치 대기한다.

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세르지우 감독은 빡빡한 일정임에도 베스트 전력을 총투입해 3연승에 대한 의지를 밝혔다. 네게바, 남태희 권창훈 김준하가 공격 1~2선을 구성한다. 오재혁 장민규가 중원을 지키고, 임창우 김재우 세레스틴, 김륜성이 포백에 늘어선다. 김동준이 골키퍼 장갑을 낀다. 김신진 신상은 최병욱 박창준 김건웅 유인수 정운 권기민 안찬기가 벤치에 머문다.

지난 3월18일 양팀의 첫 맞대결에선 울산이 2대0 승리하며 웃었다.

울산=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com