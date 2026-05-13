전북에 강한 이영민 감독 "가브리엘에 기대, 이승우 보다 티아고가 더 걱정"[현장 인터뷰]

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[부천=스포츠조선 박찬준 기자]"가브리엘이 잘 해줄 것 같다."

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이영민 부천FC 감독의 기대였다. 부천과 전북 현대는 13일 부천종합운동장에서 '하나은행 K리그1 2026' 14라운드를 치른다. 부천은 승점 13점으로 11위, 전북은 승점 22점으로 3위에 자리해 있다.

부천은 최근 5경기에서 1승4패의 부진에 빠졌다. 하지만 직전 울산과의 경기에서 비록 0대1로 패했지만, 내용 면에서는 반등의 포인트를 마련했다. 전북은 최근 4경기 무패다. 3연승을 달리다 FC안양과 1대1로 비겼다.

부천은 전북에 강했다. 통산 3번의 경기에서 모두 승리했다. 특히 부천의 첫 K리그1 경기였던 개막전에서 전북을 3대2로 꺾었다.

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부천은 3-5-2 포메이션을 내세웠다. 지난 경기에서 재미를 본 윤빛가람 공격수 카드를 꺼냈다. 가브리엘과 윤빛가람이 투톱에 선다. 공격형 미드필더에 바사니와 김종우가 자리하고 카즈가 뒤를 받친다. 좌우에는 갈레고와 신재원이 포진한다. 정호진-패트릭-홍성욱이 스리백을 구성한다. 김형근이 골키퍼 장갑을 낀다. 이의형 김민준 김동현 안태현 등이 벤치에 앉는다.

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경기 전 만난 이 감독은 "울산전 결과가 좋지 않았지만, 잘했던 부분을 끌고 가는게 낫지 않을까 싶어서 비슷한 멤버를 냈다. 로테이션도 생각했지만 홈 첫 승이 없다는 부분도 고려했다"고 했다. 이어 "이승우가 좋은 선수지만, 우리에게는 티아고가 더 위협적으로 느껴진다. 전북이 특정 선수 한 사람만 잡는다고 무너질 팀이 아닌만큼, 전체를 잘 막아야 한다"며 "상대 포백에 변화가 많기에 가브리엘이 충분히 위협적인 모습을 보여줄 수 있을 것"이라고 했다.

이 감독은 "빡빡한 일정을 적응하는 중이다. 결국 오늘도 체력 싸움이다. 우리 뿐만 아니라 전북도 힘든 일정으로 경기를 치르고 있기 때문에 교체 타이밍 등을 신경써야 할 것 같다"고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com