최건주, K리그1 최단 시간 '입장골'→김주찬, 탄성 터진 중거리 '원더골'...안양-김천, 난타전 끝에 2-2 무승부[K리그1 현장리뷰]

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[안양=스포츠조선 이현석 기자]엄청난 입장골과 원더골이 터진 난타전, 누구도 승점 3점을 챙기지는 못했다.

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FC안양과 김천상무는 13일 안양종합운동장에서 열린 김천상무와의 '하나은행 K리그1 2026' 14라운드 경기에서 2대2로 비겼다.

승점 3점으로 분위기를 바꿔야 하는 두 팀이었다. 안양은 최근 3경기 승리가 없었다. 2무1패, 그중 선두권에 자리한 서울과 전북과 무승부를 거뒀다는 점을 고려하면 부진한 성과라고 보기는 어려웠다. 그럼에도 승리를 통해 다시 순위를 끌어올려야 하는 시점임은 분명했다. 월드컵 브레이크를 앞두고 단 2경기를 앞준 시점, 목표하는 6강 진입을 위해선 최대한 많은 승점을 쌓고 여름 방학을 맞이해야 했다.

김천도 상황은 크게 다르지 않았다. 김천은 최근 2경기 연패의 늪에 빠졌었다. 부천과 서울을 연거푸 잡아낸 기세가 꺾인 점이 가장 아쉬웠다. 득점이 막히며 경기를 어렵게 풀어가는 상황, 안양전 이후 전북과 경기가 이어지기에 월드컵 휴식기 이전 유일한 반전 기회가 될 수 있었다.

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유병훈 안양 감독은 4-3-3 포메이션을 꺼내들었다. 최전방에 아일톤 김운 최건주, 중원은 마테우스 김정현 한가람이 자리했다. 수비라인은 이태희 김영찬 권경원 강지훈이 구성했다. 골문은 김다솔이 지켰다.

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주승진 김천 감독은 4-4-2 포메이션으로 맞섰다. 투톱에 이건희와 박세진, 중원은 윤재석 김주천 임덕근 이수빈이 나섰다. 포백은 홍시후 변준수 이진욱 박진성이 구축했다. 골키퍼 장갑은 백종범이 꼈다.

킥오프와 함께 벼락 같은 득점이 터졌다. 단 10초가 걸렸다. 하프라인에서 곧장 김다솔에게 전달된 패스를 전방에서 김운이 헤더로 연결했다. 박스 중앙에서 공을 잡은 아일톤이 우측의 최건주에게 패스를 전달했다. 최건주는 깔끔하게 밀어넣으며 득점을 터트렸다. 득점까지 걸린 10초, K리그1 역대 최단 시간 득점 기록이었다. K리그2 기록과 합산해도 박승호가 2025시즌 기록한 10초와 동일한 최단 시간 득점 1위 기록이다. 안양은 이른 시점에 터진 선제골로 리드를 잡았다 .

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김천은 선제 실점 이후 만회를 위해 분전했다. 전반 12분 김주찬이 좌측에서 이태희가 끊어낸 공을 다시 탈취해 돌파했다. 박스 중앙으로 올린 크로스, 이건희가 헤더로 연결했으나, 공은 골문을 벗어났다. 전반 22분에는 김주찬이 다시 한번 좌측을 뚫어낸 이후 박스 정면까지 전진해 슈팅을 시도했으나 안양의 육탄 수비에 막혔다.

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안양도 추가골 기회를 노렸다. 전반 41분 공을 몰고 전진한 마테우스는 김천 페널티박스 아크 우측에서 강력한 왼발 중거리 슛을 시도했다. 골문을 날카롭게 노린 슈팅을 백종범이 몸을 날려 선방했다.

전반은 안양의 1-0 리드로 마무리됐다.

후반에도 먼저 기세를 올린 팀은 안양이었다. 후반 3분 아일톤의 침투 패스를 박스 깊숙한 곳에서 잡은 김운이 균형을 잃는 와중에도 슈팅으로 연결했다. 공은 골대 위로 향했다. 후반 14분에도 세트피스를 통해 마테우스의 패스를 받은 아일톤이 슈팅까지 시도했으나, 공이 뜨고 말았다.

이른 득점이 승리를 담보하지는 않았다. 김천이 포기하지 않았다. 후반 초반까지 이어진 추격의 흐름, 후반 19분 코너킥 상황에서 변준수의 헤더를 김다솔이 한 차례 선방했다. 하지만 튕겨나온 공을 이건희가 포기하지 않고 밀어넣으며 경기를 원점으로 돌렸다. 곧바로 추가골까지 터졌다. 후반 25분 박스 좌측에서 공을 잡은 김주찬이 박스 모서리에서 오른발 감아차기를 시도했다. 예리하기 감긴 공은 안양 골망을 흔들었다. 김다솔이 반응조차 하지 못했다.

안양도 밀리지 않고 응수했다. 후반 31분 마테우스의 슈팅이 수비에 맞고 튀어올랐다. 문전으로 떨어지는 공을 아일톤이 헤더로 방향을 바꿨다. 공은 김천 골문 안으로 향했다.

결국 경기는 2대2 무승부로 마무리됐다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com