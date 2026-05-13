원맨쇼라는 말로도 부족한 김형근 선방쇼! '전반 2분 바사니 퇴장' 이겨낸 부천, 전북과 0-0 무승부 '전북전 무패'[현장 리뷰]

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[부천=스포츠조선 박찬준 기자]부천FC가 두번의 변수를 딛고 전북 현대전 무패행진을 이어갔다.

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부천은 13일 부천종합운동장에서 열린 전북과의 '하나은행 K리그1 2026' 14라운드에서 0대0으로 비겼다. 올 시즌 개막전 3대2 승리를 포함해, 전북전 3전승(1승은 페널티킥 승리)을 달리던 부천은 전북을 상대로 또 한번의 의미있는 무승부를 거뒀다. 전북은 부천 징크스를 깨지 못하고, 5경기 무패를 이어가는데 만족해야 했다.

부천은 3-5-2 포메이션을 내세웠다. 지난 경기에서 재미를 본 윤빛가람 공격수 카드를 꺼냈다. 가브리엘과 윤빛가람이 투톱에 섰다. 공격형 미드필더에 바사니와 김종우가 자리했고 카즈가 뒤를 받쳤다. 좌우에는 갈레고와 신재원이 포진했다. 정호진-패트릭-홍성욱이 스리백을 구성했다. 김형근이 골키퍼 장갑을 꼈다. 이의형 김민준 김동현 안태현 등이 벤치에 앉았다.

전북은 4-2-3-1로 맞섰다. 티아고가 원톱에 섰다. 이승우가 선발 라인업에 포함됐다. 2선에는 이승우-강상윤-이동준이 포진했다. 중원은 김진규와 오베르단이 꾸렸다. 수비는 변화의 폭이 컸다. 김태현-김하준-조위제-이상명이 포백을 이뤘다. 송범근이 골문을 지켰다. 모따, 김승섭 이영재 맹성웅 등이 조커로 대기했다.

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경기 시작 2분만에 대형 변수가 발생했다. 바사니가 센터서클에서 드리블 하는 과정에서 팔꿈치로 이승우를 가격했다. 원심은 경고였지만, 온필드리뷰 결과 퇴장으로 바뀌었다. 하지만 경기는 팽팽한 흐름 속 진행됐다. 부천은 물러서지 않고 정상적으로 경기에 나섰다. 역습 상황에서도 빠르게 공격에 나섰다. 전북은 점유하며 측면으로 볼을 보내 틈새를 노렸지만 여의치 않았다.

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24분 부천이 선제골을 넣을 뻔 했다. 신재원의 날카로운 프리킥이 문전으로 향했다. 혼전 중 흐른 볼이 윤빛가람에게 흘렀다. 윤빛가람의 슈팅은 송범근 골키퍼의 선방에 막혔다. 부천은 왼쪽에 자리한 갈레고의 폭발적인 스피드를 앞세워 계속해서 기회를 만들었다. 30분 비슷한 위치에서 얻은 프리킥에서 또 다시 기회를 잡았다. 혼전 중 흐른 볼을 홍성욱이 오버헤드킥으로 마무리했지만 골대를 넘어갔다.

전북은 32분 오베르단의 중거리 슈팅으로 응수했다. 골대를 넘어갔다. 39분 전북이 좋은 기회를 놓쳤다. 이상명이 오른쪽에서 날카로운 크로스를 올렸다. 티아고가 뛰어들며 헤더로 연결했지만, 골대를 살짝 벗어났다. 42분에는 김태현이 박스 왼쪽에서 강력한 왼발 슈팅을 시도했다. 김형근 골키퍼가 잘 막아냈다. 이어진 기회에서 티아고의 슈팅은 골대를 넘어갔다.

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46분 전북이 좋은 기회를 놓쳤다. 이승우가 왼쪽에서 오른발로 올려준 크로스가 이동준에 향했다. 이동준이 뛰어올라 헤더로 연결했다. 김형근이 슈퍼세이브로 막아냈다. 49분에는 이상명의 크로스를 공격에 가담한 김하준이 헤더로 연결했다. 크로스바를 넘어갔다. 종료 직전 강상윤의 왼발 슈팅도 골대를 넘어갔다. 결국 전반은 0-0으로 마무리됐다.

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양 팀 모두 후반 시작과 함께 변화를 줬다. 부천은 윤빛가람과 김상준을 빼고 김동현과 김상준을 넣었다. 전북도 강상윤 대신 김승섭을 투입했다. 전북의 공세가 이어졌다. 후반 2분 김태현이 날카로운 슈팅을 때렸다. 김형근 골키퍼가 막아냈다.

7분 이승우가 좋은 위치에서 슈팅을 때렸지만 수비 맞고 나왔다. 2분 뒤 이승우가 결정적인 기회를 잡았다. 중앙으로 돌파하며 때린 오른발 슈팅은 골대를 살짝 벗어났다. 부천이 12분 가브리엘 대신 이재원을, 전북은 14분 오베르단 대신 이영재를 넣었다. 하지만 부천에 또 한번 불운이 왔다. 이재원이 투입 3분만에 부상으로 교체아웃됐다.

19분 전북이 부천 골망을 흔들었다. 이영재의 크로스를 티아고가 헤더로 마무리했다. 하지만 오프사이드 기가 올라갔다. 주심은 오프사이드 여부를 두고 VAR실과 교신했다. 오랜 시간이 흐른 뒤, 오프사이드를 선언했다. 27분 이동준이 박스 안에서 김진규의 스루패스를 받았다. 돌아선 후 곧바로 오른발 슈팅을 때렸지만 골대를 넘어갔다.

전북이 승부수를 띄웠다. 29분 이동준을 빼고 모따를 넣었다. 모따-티아고 트윈타워를 가동했다. 33분 김태현이 왼쪽을 돌파하며 크로스를 올렸다. 티아고의 헤더는 또 다시 골대를 벗어났다. 35분에는 이승우까지 헤더로 득점을 노렸지만, 역시 골대를 벗어났다. 38분 이영재가 아크 정면에서 회심의 왼발 슈팅을 때렸다. 골대를 살짝 벗어났다.

40분 김형근의 슈퍼 세이브가 빛났다. 티아고의 결정적인 헤더를 놀라운 반사신경으로 막아낸데 이어, 리바운드를 잡은 이승우의 슈팅까지 발을 뻗어 막아냈다. 전북은 최우진을 투입했고, 부천은 안태현을 넣었다. 전북의 엄청난 공세를 김형근이 연이어 막아냈다. 48분 조위제의 헤더, 50분 이승우의 엄청난 중거리 슈팅 모두 김형근의 슈퍼세이브에 막혔다.

부천도 기회를 얻었다. 54분 코너킥 상황에서 김상준의 터닝 슈팅은 골대를 넘어갔다. 전북이 다시 총공세에 나섰다. 55분 조위제의 헤더마저 빗나갔다. 결국 경기는 0대0 무승부로 끝이 났다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com