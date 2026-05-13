"명단 꾸리기도 힘든 상황" 안양을 괴롭히는 부상, 그럼에도 포기 없는 유병훈 감독 "쓰러질 때 아냐, 다시 일어설 때"[현장기자회견]

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[안양=스포츠조선 이현석 기자]아쉬운 승리 불발, 그럼에도 다시 일어설 의지를 다졌다.

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FC안양은 13일 안양종합운동장에서 열린 김천상무와의 '하나은행 K리그1 2026' 14라운드에서 2대2로 비겼다. 안양은 4경기 연속 승리(3무1패)와 인연을 맺지 못했다.

경기는 일찍 균형이 무너졌다. 킥오프와 함께 터진 벼락 같은 득점, 단 10초가 걸렸다. 하프라인에서 곧장 김다솔에게 전달된 패스를 전방에서 김운이 헤더로 연결했다. 박스 중앙에서 공을 잡은 아일톤이 우측의 최건주에게 패스를 전달했다. 최건주가 밀어넣으며 득점을 터트렸다. 10초 만에 터진 골, K리그1 역대 최단 시간 득점 기록이었다. 기존 1위는 2023년 구스타보가 서울을 상대로 기록한 11초였다.

김천은 포기하지 않고, 후반 공세와 함께 경기를 뒤집었다. 후반 19분 코너킥 상황에서 변준수의 헤더를 김다솔이 한 차례 선방했다. 하지만 튕겨나온 공을 이건희가 포기하지 않고 밀어넣으며 경기를 원점으로 돌렸다. 후반 25분 역전골까지 터졌다. 페널티지역 좌측에서 공을 잡은 김주찬의 왼발 감아차기는 골문을 정확하게 노렸다. 김다솔이 반응조차 하지 못한 '원더골'이었다. 안양도 밀리지 않고 응수했다. 후반 31분 마테우스의 슈팅이 수비에 맞고 튀어올랐다. 문전으로 떨어지는 공을 아일톤이 헤더로 방향을 바꿨다. 공은 김천 골문 안으로 향했다. 원점으로 돌아간 경기, 두 팀은 마지막까지 매섭게 서로의 골문을 노렸다. 하지만 누구도 추가 득점을 터트리지 못한 채 무승부러 경기를 마감했다.

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유병훈 안양 감독은 "홈에서 승리하지 못한 흐름이 길어지고 있는데, 팬들의 응원에 보답을 못해서 죄송하다. 선수들은 최선을 넘어서 지금 있는 힘을 다 쏟고 있는 상황이다. 아직 우리가 넘어지거나 쓰러질 때가 아니다. 다시 일어설 때다. 오늘 아쉬웠던 부분과 선수들 체력 회복 잘 시키고, 다가오는 주말 제주전은 승리로서 마무리하도록 하겠다"고 했다.

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안양은 이날 최건주가 10초만에 득점을 터트렸다. 미리 준비된 것처럼 짜임새 있는 연결이 돋보였다. 유 감독은 "경기 수가 많아서, 텀이 길지 않기에 제대로 훈련은 못했으나, 기존에 우리가 했던 방식이다. 우리가 여러 가지를 계속 준비하는 상황이며, 코치들이 준비해서 10초 만에 득점이 나왔다. 항상 그런 세트피스 등을 잘 준비해줘서 감사하다고 생각하고 있다"고 했다.

안양은 부상자들이 많은 상황에서 이날 아일톤까지 무릎 부상을 호소한 후 교체됐다. 유 감독은 "보고는 아직 못 받았는데, 아일톤 선수도 걱정이지만, 있는 선수가 계속 빠지면 명단 꾸리기도 힘든 상황이다. 부상 부분에도 대처가 안 되는 것이 아쉽다. 일정이 너무 타이트하다 보니까, 선수들이 작은 부상이 생길 수 있는 것이 계속 큰 부상으로 이어지고 있다"고 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com