"베트남, 韓 제치고 조 1위 등극" 日 깜짝 놀랐다…'한국 U-17, 결정적 기회 살리지 못했다' 평가

사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 17세 이하(U-17) 대표팀이 베트남에 이은 조 2위로 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-17 아시안컵 8강에 진출했다.

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한국은 14일(이하 한국시각) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티에서 열린 예멘과의 2026년 AFC U-17 아시안컵 조별리그 C조 최종전에서 0대0으로 비겼다. 한국은 앞서 아랍에미리트(UAE·1대1 무)-베트남(4대1 승)을 상대로 1승1무를 기록했다. 이날 무승부로 최종 1승2무(승점 5)를 남겼다. 베트남(2승1패)에 밀려 조 2위로 토너먼트에 진출했다.

한국은 17일 오전 1시 우즈베키스탄과 8강전을 치른다. 여기서 이기면 일본-타지키스탄 경기 승자와 준결승에서 붙는다.

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일본 축구 전문 매체 풋볼채널은 14일 '조별리그 C조의 최종전이 열렸다. 2라운드 종료 시점에서 C조는 한국(승점 4), 예멘, 베트남(이상 승점 3), UAE(승점 1) 순이었다. 네 팀 모두 8강 진출 가능성이 있었다. 최종전에서 한국-예멘, 베트남-UAE가 붙었다. 한국은 예멘을 이기면 조 1위를 확정할 수 있었다. 한국은 볼 점유율을 높였지만 상대 수비를 완전히 무너뜨리지는 못했다. 한국은 결정적 기회를 살리지 못했고, 경기는 0대0으로 끝났다. 한국은 승점 5점을 기록하며 8강에 진출했지만, 1위로 오르진 못했다. 베트남이 UAE를 3대2로 잡았다. 한국을 제치고 C조 1위로 올라섰다. 그 결과 베트남이 1위, 한국이 2위로 토너먼트에 진출했다'고 보도했다.

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한편, 이번 대회엔 총 16개 팀이 참가해 4개 팀씩 4개 조로 나눠 경쟁했다. 각 조 1, 2위팀이 토너먼트에 진출했다. 한국을 비롯해 토너먼트에 오른 8개 팀은 11월 카타르에서 열리는 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵 출전권을 획득했다. 한국은 역대 U-17 아시안컵에서 두 차례 우승(1986, 2002년)을 기록했다. 가장 최근인 2025년 사우디 대회에서는 4강에 올랐다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com