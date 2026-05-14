[오피셜]"퍼거슨 마법 미쳤다" 캐릭, 불과 4개월 지휘 EPL '올해의 감독상' 후보 기염…아르테타, 과르디올라와 '지존' 경쟁

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[스포츠조선 김성원 기자]불과 4개월 만에 잉글랜드 프리미어리그(EPL)도 맨유의 임시 지휘봉을 잡은 마이클 캐릭 감독대행의 지도력을 인정했다.

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캐릭 대행이 2025~2026시즌 EPL '올해의 감독상' 후보에 올랐다. EPL 사무국은 14일(이하 한국시각) '올해의 감독상' 후보 6명을 공개했다. 캐릭 대행이 포함됐다.

맨유는 올해 1월 루벤 아모림 감독을 경질하고, 캐릭 대행에게 올 시즌 종료까지 지휘봉을 맡겼다. 맨유가 달라졌다. 맨유 출신인 캐릭 대행은 첫 발걸음에서 난적 맨시티와 아스널을 차례로 꺾으며 물음표를 환희를 바꿨다.

그는 15경기를 지휘, 10승3무2패를 기록했다. 캐릭이 맨유 사령탑에 부임한 이후 더 많은 승점(33점)를 획득한 팀은 없다. 맨유는 이미 다음 시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 복귀도 확정했다. 2023~2024시즌 이후 3시즌 만이다.

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정식 감독 계약은 시간 문제다. 유럽이적시장 전문가인 파브리지오 로마노도 자신의 SNS를 통해 "맨유와 캐릭은 다음 시즌과 그 이후에도 함께할 예정이다. 맨유 구단의 모든 관계자가 그가 잔류해야 한다고 느끼고 있다. 선수들, 경영진 등 모두의 뜻이 일치한다. 다음 수순은 최종 협상과 새로운 계약 체결이다"고 밝혔다.

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그는 선수단의 전폭적인 지지도 받고 있다. 브라질 출신의 마테우스 쿠냐는 "캐릭 감독은 가르치는 방식이 정말 놀랍다. 그는 퍼거슨 시대의 마법을 갖고 있다. 그는 그 경험을 우리에게 전해주며, 당시 상황이 어땠는지, 모든 일에 어떻게 참여했는지 가르쳐 주었다. 그러고 나서 이런 일을 해냈다"며 "그는 정말 훌륭하고, 좋은 분이다. 당연히 그럴 자격이 있다"고 밝혔다.

미켈 아르테타 아스널 감독과 펩 과르디올라 맨시티 감독도 후보에 올랐다. 아스널은 2003~2004시즌 이후 22년 만의 EPL 우승을 노리고 있다. 승점 79점으로 선두를 질주하고 있다.

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다만 2위 맨시티가 14일 크리스털 팰리스를 3대0으로 완파하며 승점 차는 2점으로 줄었다. 맨시티의 승점은 77점이다. 지난 시즌 EPL 5연패 도전에 실패한 맨시티는 2년 만의 정상 탈환을 꿈꾸고 있다. 아스널과 맨시티는 EPL에선 나란히 2경기 만을 남겨두고 있다.

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본머스와 이별할 예정인 안도니 이라올라와 브렌트포드의 키이스 앤드류스, 선덜랜드의 레지스 르 브리 감독도 후보에 이름을 올렸다.

'올해의 감독'은 팬 투표와 축구 전문가 패널의 평가를 합산하여 결정된다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com