"두번이나 핸드볼 했는데?" 이거 완전히 토트넘 팬이네! UCL 결승전 판정 두고 SNS서 '뒷말'...전문가들은 "정상 판정"→"오히려 마두에케 판정이 놀라워"

사진캡처=데일리메일

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[스포츠조선 박찬준 기자]파리생제르맹이 우승했기 망정이지, 하마터면 판정을 두고 두고두고 말이 나올 뻔 했다.

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PSG는 31일 오전 1시(한국시각) 헝가리 부다페스트의 푸스카스 아레나에서 열린 아스널과의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 결승전에서 1대1로 비긴 후 승부차기에서 4-3으로 승리했다. PSG는 UCL 2연패를 달성, 이번 우승으로 이강인은 한국 최초 UCL 2연패와 2회 우승이라는 대기록을 달성했다.

PSG는 전반 6분만에 선제골을 내줬다. 하프라인 부근에서 PSG 수비수 마르키뉴스가 공을 걷어낸다는 것이 아스널 레안드로 트로사르를 맞고 튀어 올랐다. 이를 잡은 카이 하베르츠는 골대 왼쪽까지 단독 드리블한 뒤 사각에서 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

점유율을 높이며 경기를 주도하던 PSG는 후반 20분 승부를 원점으로 돌렸다. 왼쪽에서 파고든 흐비차 크바라츠헬리아를 아스널 센터백 크리스티안 모스케라가 깊은 태클로 넘어뜨렸고, 주심은 지체 없이 페널티킥을 선언했다. 우스만 뎀벨레가 깔끔하게 성공시켰다.

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이 스코어는 연장 후반까지 이어졌다. 경기는 결국 승부차기로 향했다. 아스널 2번 키커 에베레치 에제, PSG의 3번 키커 누누 멘데스가 실축하며 팽팽한 승부가 이어졌다. 아스널의 마지막 키커로 나선 가브리엘 마갈량이스가 때린 슈팅이 골대 위로 빗나가면서 PSG의 역사적인 UCL 2연패가 확정됐다.

로이터연합뉴스

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데일리메일에 따르면, 경기 후 일부팬들이 심판 판정을 두고 불만을 터뜨렸다. 첫 골이 대표적이다. 느린 장면으로 본 결과 볼이 트로사르의 팔에 맞았지만, 주심은 그대로 골을 인정했다. 팬들은 SNS에 '트로사르의 양팔 어시스트다. 말이 안된다', '이게 핸드볼이 아니라고?' 등의 글을 올렸다.

몇 분 뒤 또 하나의 논쟁적인 판정이 나왔다. 부카요 사카가 자신의 페널티 박스 안에서 공을 걷어내려다 헛발질을 했다. 이때 공이 튀어 올라 그의 손에 맞았다. PSG 선수들이 핸드볼이라며 페널티킥을 주장했지만, 주심은 외면했다. 팬들은 '올 시즌 UCL에서 이런 상황을 페널티킥으로 선언한 적이 있다', '양 팔에 다 맞았는데 왜 페널티킥이 아니냐'고 주장했다.

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PSG가 페널티킥을 얻는 장면에서도 모스케라가 두번째 경고를 받지 않은 것에 대해서도 의문을 드러냈다. 일부 팬들은 "명백한 두 번째 옐로카드"라고 주장했다.

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이같은 주장은 아마도 아스널의 라이벌인 토트넘 팬들이 했을 가능성이 높다. 전문가들은 정상적인 판정으로 판단했다. 마틴 키언은 "아니다. 심판이 그 장면을 매우 잘 보고 있었다고 생각한다"고 했다. 스티븐 제라드도 "리버풀 팬 입장에서 약간 편향이 있다고 하더라도, 페널티킥을 줄만한 상황은 아니었다"고 덧붙였다.

오히려 전문가들은 연장전에서 노니 마두에케가 쓰러진 장면에서 페널티킥이 불리지 않은 것을 더 놀라워했다. 데일리메일의 해리 밤포스는 "영상을 다시 봤는데, 솔직히 패널티킥이 주어지지 않은 게 놀랍다"며 "처음에는 50대50 상황이었지만, 이후 마두에케가 멘데스보다 유리한 위치를 잡았다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com