조규성까지 터졌다! '이동경 환상 크로스' 홍명보호, 3-0 리드(후반 20분)[프로보 현장 속보]

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[프로보(미국)=스포츠조선 윤진만 기자]홍명보호가 세번째 골을 만들어냈다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 31일 오전 10시(이하 한국시각) 미국 유타주 솔트레이크시티 브리검영대 사우스필드에서 열리는 트리니다드토바고와의 친선경기에서 세번째 골을 넣었다. 후반 20분 현재 3-0 리드를 이어가고 있다.

2-0으로 앞서던 후반 20분 한국이 추가골을 넣었다. 환상적인 전개였다. 김민재가 뺏어낸 볼을 황인범이 지체없이 오른쪽으로 빠져들어가는 이동경에게 연결됐다. 이동경이 환상적인 왼발 아웃프런트 크로스를 올렸다. 조규성이 헤더로 연결하며 트리니다드토바고 골망을 흔들었다. 조규성은 오랜만에 골맛을 봤다.

한국은 전반 두 골을 넣었다. 손흥민이 마침내 침묵을 깼다. 최전방 공격수로 나선 손흥민은 전반 40분 선제골을 넣었다. 김진규가 오른쪽으로 파고들던 김문환에게 멋진로빙패스를 찔렀다. 김진규가 중앙으로 파고들던 손흥민에게 컷백을 시도했고, 손흥민의 슈팅은 골키퍼 맞고 그대로 득점으로 연결됐다.

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기세를 탄 한국은 42분 페널티킥을 얻었다. 배준호가 박스 안에서 패스를 하던 중 상대 수비가 발을 강하게 걷어찼다. 주심은 지체없이 페널티킥을 선언했다. 손흥민이 키커로 나섰고, 깔끔하게 성공시켰다. 손흥민은 A매치 56호골을 터뜨리며, 차범근이 갖고 있는 대한민국 A매치 최다골 기록에 두 골차로 다가갔다.

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프로보(미국)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com