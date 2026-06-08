[댈러스ON]체코 고지대 훈련 방법 '살짝' 공개…"특정 심박수 수준에서 부하→높은 온도 실내 훈련"

사진=연합뉴스

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[댈러스(미국)=스포츠조선 김가을 기자]체코 '비장의 카드'가 과연 어떤 결과를 가지고 올까.

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체코 축구대표팀은 12일 오전 11시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라의 에스타디오 과달라하라에서 대한민국과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전을 치른다. 이후 남아공(19일 오전 1시·미국 애틀랜타 스타디움)-멕시코(25일 오전 10시·멕시코 멕시코 스타디움)와 연전을 펼친다.

공교롭게도 체코는 조별리그 두 경기를 멕시코의 '고지대'에서 치르게 됐다. 과달라하라는 해발 1566m, 멕시코시티는 해발 2240ｍ에 위치해 있다. 고지대에서는 근육으로 전달되는 산소가 줄어 왕복 스프린트 반복 능력이 떨어지고 회복도 더디다. 송준섭 박사(강남제이에스병원 대표원장)는 "고지대 적응의 가장 큰 관건은 시간이다. 2주~4주 정도면 고지대에 적응이 된다고 본다. 그 시간 동안 체력을 극대화하고 훈련·경기 능력을 최대한 유지하면서 적응해야 한다"고 했다. 홍명보호가 고지대 적응을 위해 미국 솔트레이크시티(해발 1460m)에서 사전캠프를 진행한 이유다. 하지만 체코는 고지대 적응을 할 환경도, 여유도 없다.

그럼에도 선수들은 자신만만한 모습이었다. 로빈 흐라냐치(호펜하임)는 인터뷰에서 "우리는 준비가 돼 있다. 훈련 프로그램에서 활용한 특별한 방법이 있다"며 "멕시코 특유의 고지대와 기온은 우리에게 어려울 수 있지만, 최선을 다해 적응하고 경기에 임할 것"이라고 말했다.

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얀 수호파레크 수석 코치도 "선수들의 몸 상태도 좋고 팀 분위기도 고무적이다. 이곳(베이스 캠프)에서 아주 좋은 분위기 속에서 진행한 훈련 과정도 만족스럽다. 훈련의 질도 더욱 향상될 것으로 기대한다"고 했다.

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흐라냐치는 '비밀 병기'를 살짝 공개했다. 그는 "우리는 프라하에서 진행한 훈련 초기부터 이에 대비해왔다. 고지대에 더 잘 적응할 수 있도록 훈련 방식 일부를 조정했다. 코치진의 지시를 전적으로 신뢰한다. 특정 심박수 수준에서 부하를 걸고, 온도가 높은 실내에서 훈련하기도 한다. 이는 고지대 환경에 대한 내성을 키우기 위한 과정이다. 나는 이를 두려워하기보다 새 도전으로 여기며 기대한다"며 "우리는 책임감 있게 준비하고 있다. 축구에서는 정신적인 준비가 무엇보다 중요하다. 이번 도전도 충분히 잘 해낼 수 있을 것으로 믿는다"고 자신감을 드러냈다.

댈러스(미국)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com