'정통 단조의 진화' 캘러웨이골프 코리아, '엑스 포지드 26' 아이언 및 웨지 라인업 출시

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[스포츠조선 정현석 기자]캘러웨이골프 코리아가 정통 단조 아이언의 퍼포먼스를 한층 끌어올린 '엑스 포지드 26(X Forged 26)' 아이언 및 웨지 라인업을 국내 공식 출시한다.
또한 컴팩트한 헤드 사이즈와 얇은 톱라인, 최소한의 오프셋 설계를 통해 어드레스 시 안정감과 뛰어난 컨트롤 성능을 제공한다. 헤드 블레이드 길이는 일정한 비율로 설계해 롱 아이언부터 숏 아이언까지 어드레스 시 이질감을 최소화했다. 이를 통해 세트 전반에 걸쳐 일관된 안정감과 조작성 향상을 구현했다.
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엑스 포지드 26 웨지에는 스핀젠 2.0(Spin Gen 2.0) 페이스 기술이 적용됐다. 17° 그루브와 크로스 해치 레이저 패턴(그루브 인 그루브 구조)을 통해 임팩트 시 일관된 스핀을 제공하며, 다양한 라이에서도 안정적인 볼 컨트롤이 가능하다. 또한 최적화된 헤드 사이즈와 힐 높이 설계를 통해 페이스를 열었을 때에도 안정적인 어드레스를 유지할 수 있으며, 리딩 엣지 곡률을 정교하게 조정해 자연스럽고 편안한 셋업을 돕는다.
엑스 포지드 26 아이언은 4번부터 9번, 그리고 피칭 웨지(PW)까지 총 7개 클럽으로 구성되며, Dynamic Gold 105 S200 및 120 S200 샤프트 옵션을 제공한다.
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엑스 포지드 26 웨지는 48도부터 60도까지 2도 간격으로 총 7가지 로프트로 구성된다. 샤프트는 N.S.PRO 950 NEO STF과 Dynamic Gold S200 STF 중에 선택 가능하다. 48~52도 웨지에는 안정적인 샷을 위한 S 그라인드, 54~60도 웨지에는 다양한 샷 메이킹을 위한 C 그라인드를 적용해 활용성과 컨트롤을 극대화했다.
캘러웨이골프 코리아 관계자는 "엑스 포지드 26 아이언과 웨지는 소재부터 설계까지 모든 요소를 정교하게 개선해 상급자 골퍼들이 요구하는 퍼포먼스를 완성한 제품"이라며 "정통 단조 아이언의 타구감과 컨트롤을 한 단계 끌어올린 새로운 기준이 될 것"이라고 말했다.
사진=캘러웨이골프 코리아