"할인 놓친 고객 위한 연장 이벤트" 골프존마켓, 2026 상반기 마지막 할인 '골프대전 앵콜 이벤트' 진행

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[스포츠조선 정현석 기자]㈜골프존커머스가 운영하는 골프용품 전문매장 골프존마켓이 '골프대전'의 연장 프로모션인 '골프대전 앵콜 이벤트'를 3월 30일부터 4월 12일까지 진행한다고 밝혔다.
대표 할인 상품으로는 테일러메이드 Qi35, 젝시오 XXIO 13, 브리지스톤 V300 9 아이언, 캘러웨이 ELYTE 드라이버 등 인기 브랜드의 제품이 마련돼 있으며, 최대 70% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다. 아울러 200만 원 이상 결제 시 구매 금액대별로 최대 10만 골프존 마일리지를 적립해주는 이벤트도 진행된다.
이와 함께 골프존마켓 오프라인 매장 방문 고객을 대상으로 네이버페이 포인트, 페이코 포인트 등 결제 수단별 혜택이 제공되는 '골프존마켓 로드샵 전용 이벤트', 카카오 채널 친구 추가 후 구매 시 최대 10% 할인(최대 1만 원)쿠폰을 받을 수 있는 '카카오 채널 친구 추가 이벤트'와 골프존마켓 온라인몰 구매 후 매장 픽업 시 5,000원이 즉시 할인되는 '픽업할인 프로모션'도 함께 진행된다.
골프대전 앵콜 이벤트 관련 자세한 사항은 골프존마켓 홈페이지 및 모바일 앱(APP), 골프존마켓 SNS 채널 등을 통해 확인할 수 있다.
한편, 골프존커머스는 골프클럽 및 용품을 판매하는 오프라인 매장 '골프존마켓'을 전국 111개 직영점을 운영하고 있으며, 개인별 맞춤 클럽을 제안하는 피팅센터 '트루핏(Trufit)'과 골프용품 중고거래 플랫폼 '골프존마켓 이웃' 등 골프존마켓만의 차별화된 서비스를 제공하고 있다.