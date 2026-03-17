시그니아, IX 플랫폼 기반 충전식 제품군 확대…귓속형·귀걸이형 충전식 보청기 새롭게 선보여

기사입력 2026-03-17 20:17


시그니아, IX 플랫폼 기반 충전식 제품군 확대…귓속형·귀걸이형 충전식 …

시그니아(Signia)가 충전식 귓속형 보청기 '인시오 C&G IX'와 충전식 귀걸이형 보청기 '모션 C&G P/SP IX'를 새롭게 출시하고, IX 플랫폼 기반 충전식 보청기 라인업을 확대했다.

IX 플랫폼에는 실시간 대화 강화 기능(RealTime Conversation Enhancement)이 탑재돼 있어, 소음 속에서도 여러 사람이 동시에 대화하는 상황에서 또렷한 말소리를 제공한다. 이 기술은 '분석·증강·적용'의 3단계를 통해 주변 소음과 말소리를 구분하고, 사용자에게 최적의 대화 환경을 제공하는 것이 특징이다.

이번에 선보인 인시오 C&G IX는 '작지만 강한 차세대 커스텀 보청기'라는 정체성을 강조한 맞춤형 충전식 귓속형 보청기다. 컴팩트한 디자인 속에 시그니아의 혁신적인 사운드 기술력이 집약된 것이 특징이다. 개인의 귀 형태에 맞춰 제작돼 편안한 착용감을 제공하며, 눈에 띄지 않는 디자인으로 사용자의 심리적 부담을 줄였다. 또한 IX 플랫폼 기반 대화 중심 청취 성능을 제공하며 완전 충전 시 최대 35시간 사용이 가능하다.

모션 C&G P/SP IX는 충전식 귀걸이형 보청기로, IX 플랫폼 기반의 대화 중심 청취 성능을 제공한다. 특히 높은 출력 설계를 적용해 청력 손실이 큰 사용자도 착용할 수 있어 경도부터 고심도 난청까지 폭넓은 사용자에게 적합하다. 완전 충전 시 P모델은 최대 35시간, SP모델은 최대 70시간까지 사용할 수 있다.

시그니아 관계자는 "이번 신제품 출시는 IX 플랫폼 기반 충전식 보청기 라인업을 확대해 사용자 선택의 폭을 넓혔다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 충전식 보청기 시장을 선도하는 브랜드로서 난청인들이 보다 편리하고 선명한 청취 경험을 누릴 수 있도록 기술 혁신을 이어가겠다"고 말했다.


김소형기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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