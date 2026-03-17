HDC현대산업개발, 신입사원과 함께 봉사활동 진행

기사입력 2026-03-17 09:48


HDC현대산업개발, 신입사원과 함께 봉사활동 진행
제공=HDC현대산업개발

HDC현대산업개발은 지난 13일 서울시 북부여성발전센터에서 신입사원들이 참여하는 지역사회 나눔 봉사활동을 진행했다.

노원구 지역 아동을 위한 간식을 직접 만들어 전달하는 프로그램으로, 이달 입사한 신입사원 전원이 참여해 정성껏 만든 두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)와 간식 선물 세트는 노원융합형 아이휴센터를 비롯한 31개 기관의 아이들에게 고루 전달됐다.

HDC현대산업개발 관계자는 "신입사원들이 조직의 구성원으로서 첫걸음을 내딛는 과정에서 지역사회와 함께하는 경험을 쌓는 것은 중요한 의미가 있다"라며 "앞으로도 도움이 필요한 이웃과 지속해서 소통하며 지역사회와 상생하는 사회공헌활동을 이어가겠다"라고 밝혔다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'원조국민 여동생' 이재은, 돈 벌기 위해 충격 노출 "죽을만큼 힘들었다"

2.

환희, 母와 불화 고백 "나랑 살기 싫다고..가족사진도 없다" ('살림남')

3.

박수홍 딸 재이, 고모·삼촌과 만났다..."둘도 아니고 하나밖에 없는 조카"

4.

이미영, 딸 티아라 보람에 죄책감 "전영록과 이혼 후 떨어져 살아..너무 가여워" ('바디')

5.

'혼혈' 인순이, 주한미군 父에 상처 고백 "부모님 사랑 인정 못해" ('조선의 사랑꾼')

연예 많이본뉴스
1.

'원조국민 여동생' 이재은, 돈 벌기 위해 충격 노출 "죽을만큼 힘들었다"

2.

환희, 母와 불화 고백 "나랑 살기 싫다고..가족사진도 없다" ('살림남')

3.

박수홍 딸 재이, 고모·삼촌과 만났다..."둘도 아니고 하나밖에 없는 조카"

4.

이미영, 딸 티아라 보람에 죄책감 "전영록과 이혼 후 떨어져 살아..너무 가여워" ('바디')

5.

'혼혈' 인순이, 주한미군 父에 상처 고백 "부모님 사랑 인정 못해" ('조선의 사랑꾼')

스포츠 많이본뉴스
1.

'한국 14위→18위, 대만 18위→7위' 스피드의 시대, 홀로 뒷걸음질 KBO[스조산책]

2.

손흥민 라이벌로 가지마! 간절한 맨유팬들 '내년에도 잔류 원해요'…英 매체 "선수 아닌, 구단 결정"→철회 불가

3.

'소잡는 칼을 왜 닭잡는데 썼나.' 사이영상 2위를 한국전에 내더니... 도미니카共 8승 투수 미국전에 내고 1대2 패배

4.

희소식! 美 SI "이정후, 개막전 선발 확정"…WBC 헌신 캡틴, 빅리그서 한풀이 도전

5.

'김하성 애틀랜타 복귀' 초대박! 벌써 수비 훈련 시작…'빠른 회복' 재활에 전념→"5월 복귀 예상"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.