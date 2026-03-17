정용진 회장의 'AI 신세계'…美 정부 'AI 수출 1호' 파트너십 통해 국내 최대 규모 AI 데이터센터 건립

기사입력 2026-03-17 11:19


정용진 회장의 'AI 신세계'…美 정부 'AI 수출 1호' 파트너십 통해…
　◇16일(현지시간)미국 샌프란시스코에서 열린 신세계그룹과 리플렉션 AI의 '한국 소버린 AI 팩토리 건립을 위한 전략적 파트너십 MOU' 행사. 왼쪽부터 안토노글루 리플렉션 AI 공동창업자이자 현 CTO, 라스킨 리플렉션 AI 공동창업자이자 현 CEO, 하워드 러트닉 미국 상무부 장관, 정용진 신세계그룹 회장, 임영록 신세계그룹 경영전략실장(사장). 사진제공=신세계그룹

신세계그룹이 미국 트럼프 행정부 'AI 수출 프로그램' 첫번째 케이스로 미국 인공지능(AI) 기업 리플렉션 AI(Reflection AI)와 손잡고, 국내 최대 규모의 AI 데이터 센터 건립을 추진한다.

16일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 신세계그룹과 리플렉션 AI의 '한국 소버린 AI 팩토리 건립을 위한 전략적 파트너십 MOU' 행사에서는 정용진 신세계그룹 회장과 미샤 라스킨 리플렉션 AI CEO가 협력을 약속했다. 이 자리에는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 참석해 "사업의 성공적인 진행을 위해 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

지난해 7월 도널드 트럼프 미국 대통령의 행정명령 서명 이후 상무부 주도로 시작한 'AI 수출 프로그램'은 AI 데이터 센터와 함께, 센터 기반의 AI 서비스를 포괄하는 AI 생태계를 타국에 전수하는 것이다.

신세계와 리플렉션 AI는 AI 데이터 센터의 핵심 설비인 GPU를 엔비디아로부터 공급받아, 한국에 전력용량 250MW 규모의 AI 데이터 센터를 지을 계획이다. 리플렉션 AI는 지난해 10월 80억 달러(약 12조원)의 기업 가치를 인정받으며 엔비디아 등으로부터 20억 달러(약 3조원)의 투자를 유치한 바 있다. 신세계와 리플렉션 AI는 대형 데이터 센터를 기반으로 클라우드 서비스와 함께 사용자 맞춤형 AI 솔루션까지 제공할 수 있는 '풀 스택(Full-Stack) AI 팩토리'를 세우기로 했다.

양사는 이번 협력이 'AI 커머스'의 획기적 발전으로 이어질 거라는 데에도 의견을 같이 했다. 맞춤형 상품 선택부터 배송, 재고관리까지 효율화를 통해 수익성을 개선할 것으로 기대된다는 것.

신세계는 또한 한국 정부의 AI 경쟁력 강화와 소버린 AI 구축 비전에 발맞춰 정부 기관과 기업 모두 안심하고 이용할 수 있는 AI 클라우드 서비스를 제공하고자 한다는 점도 분명히 했다.

정용진 회장은 "리플렉션 AI와의 데이터센터 건립 협업 프로젝트는 신세계의 미래성장 기반에 토대가 되는 것은 물론 국내 산업 전반의 AI 생태계 고도화에도 기여할 것"이라면서, "대한민국의 AI 비전 실현에 기여할 수 있게 돼서 영광스럽게 생각한다. 이번 계획이 한국을 비롯해 AI가 주체적으로 발달돼야 한다고 믿는 많은 나라들에게 의미 있는 청사진이 되기를 희망한다"고 덧붙였다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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