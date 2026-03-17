방치하면 '위암' 진행?…위 선종 22% 암 진단, 조기 발견 중요

|
[스포츠조선 장종호 기자] 위암은 다양한 위험 요인이 복합적으로 작용해 발생한다. 위내시경 검사에서 흔히 발견되는 '위 선종'은 양성 종양이지만, 시간이 지나면 위암으로 진행하는 전암 병변으로서 치료 시기를 놓치지 않는 것이 중요하다.
김 교수는 "그럼에도 선종이 의심되면 조직검사를 통한 확진이 필수이며, 병변을 의심하고 정확히 조직검사를 시행하는 과정에는 의료진의 경험과 숙련도가 중요하다"고 말했다.
위 선종의 치료 원칙은 내시경적 절제다. 일반적으로 조기 위암의 표준 치료 방법인 '내시경 점막 하 박리술'로 치료한다. 점막하층을 포함하여 선종이 포함된 부위를 안전하게 내시경으로 절제한다. 병변이 1.5cm 미만으로 작은 경우 '내시경 점막 절제술'로 제거할 수 있다.
김신희 교수는 "순천향대 부천병원 소화기병센터는 2024년 위 선종의 내시경 절제 이후 헬리코박터 파일로리 제균 치료를 받은 환자군에서 추후 위암 발생률이 약 12% 낮은 것으로 밝혀졌다는 연구 결과를 발표한 바 있다"며 "조기 위암 환자뿐 아니라 위 선종 환자에서도 헬리코박터 파일리로리 제균 치료가 위암 예방에 도움이 된다는 것이 밝혀졌다"고 말했다.
위 선종의 조기 발견을 위해서는 정기적인 위내시경이 가장 중요하다. 국가검진의 2년 단위 위내시경을 규칙적으로 받는 것이 기본이며, 장상피화생 소견이 있거나 위 선종 과거력이 있는 경우에는 1년 단위 추적검사가 권고될 수 있다. 장상피화생은 만성 염증의 단계로, 여러 연구에서 장상피화생이 있는 경우 위암 위험이 증가한다고 보고되었다.
김신희 교수는 "위 선종이 위암으로 진행할 수 있다는 점을 아는 분들이 늘었지만, 여전히 '괜찮겠지' 하고 지나쳤다가 수년 뒤 암으로 진행되어 내원하는 경우도 있다. 검진 결과에서 '위 선종' 혹은 '위 이형성증'이라는 표현을 확인했다면, 소화기내과에서 빠르게 위내시경 진단 및 치료를 받는 것이 좋다"고 당부했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|