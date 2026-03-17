방치하면 '위암' 진행?…위 선종 22% 암 진단, 조기 발견 중요

기사입력 2026-03-17 13:39


방치하면 '위암' 진행?…위 선종 22% 암 진단, 조기 발견 중요
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 위암은 다양한 위험 요인이 복합적으로 작용해 발생한다. 위내시경 검사에서 흔히 발견되는 '위 선종'은 양성 종양이지만, 시간이 지나면 위암으로 진행하는 전암 병변으로서 치료 시기를 놓치지 않는 것이 중요하다.

순천향대 부천병원 소화기내과 김신희 교수는 "조직검사에서 선종으로 진단되더라도, 내시경적 절제 후 전체 조직을 정밀 분석하면 일부에서 조기 위암으로 진단되는 경우가 있다. 한 연구에 따르면 위 선종으로 진단된 병변 중 약 22%에서 조기 위암이 확인되었다는 보고가 있다"고 말했다.

위 선종은 특별한 증상이 없는 경우가 대부분이라 검진을 통해 우연히 발견되는 경우가 많다. 위 선종은 내시경에서 약간의 융기를 보이거나 궤양이 동반되기도 하지만, 육안으로는 위 미란이나 장상피화생과 구분이 쉽지 않다. 최근에는 진단 정확도를 높이기 위해 영상증강기법을 활용해 광학적 기법이나 디지털로 병변을 확대하고 특수 광원으로 미세혈관 구조와 표면 패턴을 관찰하거나, 세포내시경으로 세포 수준으로 관찰하는 등 다양한 기법들이 활용되고 있다.

김 교수는 "그럼에도 선종이 의심되면 조직검사를 통한 확진이 필수이며, 병변을 의심하고 정확히 조직검사를 시행하는 과정에는 의료진의 경험과 숙련도가 중요하다"고 말했다.

위 선종의 치료 원칙은 내시경적 절제다. 일반적으로 조기 위암의 표준 치료 방법인 '내시경 점막 하 박리술'로 치료한다. 점막하층을 포함하여 선종이 포함된 부위를 안전하게 내시경으로 절제한다. 병변이 1.5cm 미만으로 작은 경우 '내시경 점막 절제술'로 제거할 수 있다.

위 선종 및 위암 위험을 높일 수 있는 요인으로는 헬리코박터 파일로리균 감염, 흡연, 잘못된 식습관 등이 알려져 있다. 헬리코박터균은 위 점막에 만성 염증을 유발해 위암 발생의 위험을 높이므로 감염이 확인되면 제균 치료를 받는 것이 필요하다. 고염·고지방 식이와 붉은색이 도는 고기, 탄 음식 등의 섭취는 위암의 위험을 높이므로 주의가 필요하다.

김신희 교수는 "순천향대 부천병원 소화기병센터는 2024년 위 선종의 내시경 절제 이후 헬리코박터 파일로리 제균 치료를 받은 환자군에서 추후 위암 발생률이 약 12% 낮은 것으로 밝혀졌다는 연구 결과를 발표한 바 있다"며 "조기 위암 환자뿐 아니라 위 선종 환자에서도 헬리코박터 파일리로리 제균 치료가 위암 예방에 도움이 된다는 것이 밝혀졌다"고 말했다.

위 선종의 조기 발견을 위해서는 정기적인 위내시경이 가장 중요하다. 국가검진의 2년 단위 위내시경을 규칙적으로 받는 것이 기본이며, 장상피화생 소견이 있거나 위 선종 과거력이 있는 경우에는 1년 단위 추적검사가 권고될 수 있다. 장상피화생은 만성 염증의 단계로, 여러 연구에서 장상피화생이 있는 경우 위암 위험이 증가한다고 보고되었다.

김신희 교수는 "위 선종이 위암으로 진행할 수 있다는 점을 아는 분들이 늘었지만, 여전히 '괜찮겠지' 하고 지나쳤다가 수년 뒤 암으로 진행되어 내원하는 경우도 있다. 검진 결과에서 '위 선종' 혹은 '위 이형성증'이라는 표현을 확인했다면, 소화기내과에서 빠르게 위내시경 진단 및 치료를 받는 것이 좋다"고 당부했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


방치하면 '위암' 진행?…위 선종 22% 암 진단, 조기 발견 중요
김신희 교수

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