현대카드, 2030세대 겨냥 프리미엄 신용카드 'the Orange' 선보여…5년 만에 '컬러 시리즈' 라인업 추가

기사입력 2026-03-17 16:40


현대카드, 2030세대 겨냥 프리미엄 신용카드 'the Orange' 선…

현대카드 '컬러 시리즈'가 5년 만에 새로운 라인업을 추가한다. '프리미엄'의 가치와 일상에서의 '실용성'을 동시에 추구하는 2030세대를 겨냥한 프리미엄 신용카드 'the Orange'를 선보이는 것.

2005년 'the Black'부터 2021년 'the Pink' 까지 대한민국 프리미엄 카드 시장을 개척해 온 현대카드는 'the Orange'가 합리적인 소비를 중시하면서도 나를 위한 자기 관리에는 누구보다 진심인 2030세대의 특성을 적극 반영한 상품이라고 설명했다.

우선 온라인쇼핑, 다이닝, 웰니스, AI 구독 등 2~30대가 자주 쓰는 영역에서 결제금액의 10%를 M포인트로 적립해준다. 네이버플러스 스토어·쿠팡·무신사·크림·29CM 등 온라인몰과 일반음식점, 피부과·피트니스·필라테스·요가 등 웰니스 업종이 해당된다. 이와 함께 GPT·퍼플렉시티·구글원 등 AI 구독서비스, 넷플릭스·유튜브 프리미엄·디즈니플러스·멜론·지니 등 디지털 콘텐츠 및 이동통신 요금, 앱마켓 결제도 동일한 혜택을 제공한다. 그외 모든 가맹점에서 결제한 금액의 1%가 적립 한도 없이 M포인트로 적립된다.

매년 15만원 상당의 바우처도 제공한다. 바우처는 백화점 상품권으로 교환하거나 특급호텔, 더현대트래블에서 사용할 수 있으며 20만 M포인트로 교환할 수도 있다. 전세계 1000여개 공항 라운지 이용 혜택 및 인천국제공항과 국내 특급호텔 발렛파킹 서비스도 제공된다. 연회비는 20만원이다.

현대카드는 이날 2030의 젊은 개인사업자 회원을 위한 'MY BUSINESS the Orange'도 함께 선보였다. 'MY BUSINESS the Orange'는 'the Orange'의 모든 혜택에 개인사업자 회원을 위한 특화 혜택을 더했다. 10% M포인트 적립 혜택 영역에 이동 경비 업종이 추가되고 20만원 상당의 바우처도 제공한다. 이동 경비 업종에는 주유(LPG·전기차충전)와 대중교통(버스·지하철·택시) 영역이 모두 포함된다. 회원이 운영 중인 사업장명 인쇄 서비스와 함께 개인사업자 회원에게 꼭 필요한 사업지원서비스(매장 분석·AI 세금신고) 혜택도 추가로 받을 수 있다. 연회비는 25만원이다.

'the Orange' 및 'MY BUSINESS the Orange'의 플레이트 디자인은 총 3가지이다. 패션 아이템을 팝아트적으로 풀어낸 '삭스(Socks)'와 오렌지 컬러와 텍스처만으로 미니멀하게 표현된 '텍스처(Texture)'의 2종의 플라스틱 플레이트 중 하나를 선택할 수 있으며, 실버 메탈과 오렌지 컬러 원형의 대담한 조합으로 강렬한 존재감을 표현한 메탈 플레이트 '서클(Circle)'은 추가로 발급받아 사용할 수 있다.

한편 'the Orange' 공개를 기념해 오는 20일부터 4월 5일까지 서울 압구정 일대의 음식점, 커피숍, 제과점 업종에서 'the Orange'로 결제 시 결제 금액의 40%를 할인받을 수 있는 'the Orange Dining Week' 이벤트도 진행된다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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