대상웰라이프, 수분 보충·활력 충전 쿨링향 '아르포텐 쿨링업' 선보여
대상웰라이프가 '아르포텐 쿨링업'을 선보였다.
일상 속에서 수분과 활력을 보충할 수 있도록 설계된 아르포텐 쿨링업은 음용 시 입안에 퍼지는 쿨링향으로 시원한 청량감을 느낄 수 있다.
활동 중 부족해지기 쉬운 수분과 에너지를 보충할 수 있도록 전해질 4종과 아르기닌 2000mg, 비타민B군 4종을 함유했으며, 활력 충전에 도움이 되는 타우린 1000mg을 더했다. 또한 대상그룹의 기술력을 바탕으로 개발된 'DS 블렌드'를 적용해 제품 설계를 완성했다.
카페인 함량을 기존 제품 대비 약 35% 낮춘 78mg 수준으로 설계했으며, 과라나 열매에서 추출한 식물 유래 원료를 사용했다. 여기에 카페인과 테아닌을 1:2 비율로 배합했고, 제로슈가·저칼로리 설계를 적용했다.
대상웰라이프 관계자는 "아르포텐 쿨링업은 기존 에너지 드링크와 차별화된 쿨링 경험을 제공하는 제품"이라며 "운동 후 땀을 흘렸을 때나 업무 중 리프레시가 필요한 순간 시원하게 즐길 수 있는 음료"라고 전했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com
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