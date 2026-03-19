[경마] 지난해 25만 명 찾은 벚꽃 명소… 렛츠런파크 서울 벚꽃축제 다시 펼쳐진다
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|지난 2025년 열렸던 렛츠런파크 서울의 야간 벚꽃축제. 사진제공=한국마사회
지난해 25만 명이 찾으며 수도권 대표 봄 축제로 자리 잡은 한국마사회(회장 우희종) 렛츠런파크 서울 벚꽃축제가 오는 4월 3일 금요일부터 12일 일요일까지 열흘간 운영(오전 11시~오후 9시)된다.
지난해 벚꽃축제에는 총 25만 명의 방문객이 찾으며 큰 호응을 얻었다. 특히 드론쇼가 열린 날에는 하루에만 13만 명이 방문해 역대 최다 방문 인원을 기록했다. 벚꽃길 야간 개장과 드론쇼, 문화공연 등이 어우러지며 수도권 대표 벚꽃축제로 자리매김했다.
올해 벚꽃축제는 '말과 벚꽃이 어우러진 야간 축제'를 테마로 진행된다. 벚꽃길 야간 경관을 중심으로 다양한 공연과 체험 프로그램이 마련되며, 2040 세대와 가족, 연인 등 남녀노소가 함께 즐길 수 있는 축제 분위기를 선보인다.
축제 기간에는 포니 체험, 경마 관람, 승마대회 등 말 관련 프로그램이 운영된다. 플라워포토존, 미디어 파사드 등 야간 콘텐츠도 마련돼 벚꽃과 말 문화가 어우러진 봄밤 축제를 연출할 예정이다. 특히 작년 벚꽃축제 최대 인기 콘텐츠였던 드론쇼는 올해 4월 4일 토요일, 4월 11일 토요일 오후 8시에 관람대 비전127 상공에서 펼쳐질 예정이다.
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|렛츠런파크 서울의 명물 벚꽃축제 현장에서 한 어린이가 말을 구경하고 있다. 사진제공=한국마사회
한편 지난해 축제는 전국적인 산불 상황과 우천 속에서도 민·관·군 협업 기반의 탄력적인 운영으로 안전사고 없이 마무리됐다. 올해 역시 현장 안전관리와 교통 통제, 관람객 동선 관리 등을 강화해 안전한 축제 운영에 나설 계획이다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com
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