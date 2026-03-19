[경마] 제24회 헤럴드경제배 '클린원' 우승! "그랑프리 우승은 요행이 아니다"

지난 15일 한국마사회(회장 우희종) 렛츠런파크 서울 제7경주에 열린 제24회 헤럴드경제배(G3, 2000m, 3세 이상, 순위상금 5억원)에서 '클린원(4세, 수, 미국)'과 서승운 기수가 우승을 차지했다.
헤럴드경제배는 한해의 장거리 최우수마를 가리는 '스테이어(Stayer) 시리즈'의 첫 관문으로, 매년 서울과 부경의 장거리 강자들이 대거 출전한다. 특히 올해는 작년 연도대표마 '스피드영', 그랑프리 우승마 '클린원', 헤럴드경제배의 디펜딩 챔피언 '석세스백파', 서울의 강자 '강풍마'까지 최정상급 경주마가 총출동해 주목을 받았다.
우승마인 클린원은 작년 그랑프리에서 불과 3세의 나이로 '글로벌히트', '스피드영', '강풍마' 등 강력한 우승 후보를 제치고 압승을 거둔 라이징 스타다. 거기에 부산경남의 리딩자키 서승운 기수가 호흡을 맞추어 팬들의 기대감을 높이며 단승 배당 1.6배 연승배당 1.1배라는 저배당을 기록했다.
경주가 시작되기 직전 클린원은 출발대 안에서 크게 요동을 쳤지만, 게이트가 열림과 동시에 언제 그랬냐는 듯 집중하며 쏜살같이 달려 나갔다. 6번 게이트에서 출발한 클린원은 한가운데에서 가장 앞으로 치고나가 다른 말들과 거리를 두며 경주를 이끌었다. 3코너를 지나자 '스피드영'이 바로 뒤까지 추격해왔지만 선두는 여전히 클린원이 유지했다. 직선주로에 들어서자 클린원은 다른 말들과 격차를 더욱 벌렸으며 여유로운 모습으로 결승선을 가장 먼저 통과했다. 그 뒤로 석세스백파와 강풍마가 각각 2위, 3위를 차지했다.
제24회 헤럴드경제배에서 우승한 클린원과 서승운 기수. 사진제공=한국마사회
클린원을 관리한 문현철 조교사는 경주 후 인터뷰에서 "작년 그랑프리를 준비할 때보다도 신경을 더 많이 썼다. 팬들을 실망시키고 싶지 않아 준비를 많이 했고 그만큼 긴장도 많이 됐는데 그랑프리 우승이 그저 운이 좋았던 것이 아님을 증명하게 되어 기쁘고 대견스럽다"며, "앞으로 YTN배, 부산광역시장배, KRA컵 클래식, 코리아컵, 그랑프리까지 스케줄을 잡고 있다. 말의 능력은 충분히 검증되었으니 어떻게 관리하느냐가 관건인데 팀원들하고 더욱 열심히 하는 모습 보여드리겠다"고 소감과 포부를 밝혔다.
서승운 기수는 "말 상태가 너무 좋기 때문에 굳이 선행이 아니더라도 선입이든 추입이든 말을 믿고 기승을 하자고 조교사님이랑 얘기를 했다. 결론적으론 선행 플랜으로 잘 풀려서 다행"이라며, "클린원은 앞으로 승승장구할 수 있을 것 같은 말이다. 이런 좋은 말에 기승할 기회를 주신 관계자분들한테도 굉장히 감사하고, 앞으로도 계속 기승하게 된다면 팬분들의 응원에 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.
헤럴드경제배 경주 영상과 관계자 인터뷰는 한국마사회 공식 유튜브 채널 KRBC를 통해 확인할 수 있다.