무릎 관절염 초기 통증, 스테로이드·히알루론산 주사 장단점은?
[스포츠조선 장종호 기자] 힘찬병원 유튜브에서 이수찬 대표원장과 부산힘찬병원 정형외과 송의섭 원장이 퇴행성 무릎 관절염에 대한 정보를 제공하고 있다. 무릎 관절염의 대표 증상과 예방법에 이어, 20일 무릎 관절염 2단계 치료법인 주사 치료에 대해 구체적으로 소개한다.
퇴행성 무릎 관절염의 대표 증상은 ▲앉았다 일어설 때 통증 ▲무릎 붓기 및 물 참 ▲움직일 때 걸리거나 파열음 ▲무릎이 안쪽으로 휘는 변형 등이다. 무릎 관절염은 1~4단계로 구분되는데, 2단계에 접어들면 관절 간격이 좁아지면서 계단을 내려갈 때 통증이 나타나거나 무릎이 붓는 증상이 발생한다.
부산힘찬병원 송의섭 원장은 "관절염 2단계에서는 주사 치료를 주로 시행하고, 주사 종류는 스테로이드 주사와 히알루론산 같은 연골 주사로 나뉜다"며 "스테로이드 주사는 통증이 빠르게 가라앉는 장점이 있지만, 너무 자주 맞으면 염증이 악화되거나 감염, 관절 마모 등의 문제가 생길 수 있어 연 3~4회 정도로 제한하는 것이 좋다"고 설명한다.
연골 주사는 무릎 관절염 2단계의 주요 치료법으로, 무릎을 보다 편하게, 오래 쓸 수 있도록 돕는 역할을 한다. 연골 주사 치료 후에도 통증이 지속되고 불편할 경우, 자가 혈소판 풍부 혈장(PRP) 주사를 고려해볼 수 있다.
다음 주 공개되는 무릎 관절염 마지막 편에서는 관절염 말기 환자들을 위한 로봇 인공관절수술을 실제 치료 사례를 바탕으로 설명할 예정이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
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|힘찬병원 유튜브에 출연한 이수찬 대표원장(왼쪽)과 부산힘찬병원 정형외과 송의섭 원장.
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