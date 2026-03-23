국립소방병원, 외래 시범진료 11개 진료과 확대…일반 국민에도 개방

기사입력 2026-03-23 18:01


[스포츠조선 장종호 기자] 서울대병원이 위탁 운영하는 국립소방병원(원장 곽영호)은 23일부터 외래 시범진료를 11개 진료과로 확대하고, 인근 지역주민을 포함한 일반 국민에게도 진료 대상을 확대한다고 밝혔다.

충북 음성군 충북혁신도시에 위치한 국립소방병원은 지하 2층, 지상 4층 규모(연면적 약 3만 9000㎡, 302병상)로 건립된 공공의료기관이다. 소방공무원의 건강관리와 함께 충북 중부권의 필수 의료 거점 역할을 수행하기 위해 설립됐다.

병원은 지난해 12월부터 내과, 외과, 산부인과 등 5개 핵심 진료과를 중심으로 소방·경찰 공무원을 대상으로 시범진료를 안정적으로 운영해 왔다. 23일부터는 ▲내과 ▲외과 ▲신경외과 ▲정형외과 ▲산부인과 ▲이비인후과 ▲정신건강의학과 ▲신경과 ▲가정의학과 ▲재활의학과 ▲소아청소년과 등 총 11개 진료과로 외래 서비스를 확대한다. 오는 4월에는 성형외과를 추가 개설하는 등 6월 정식 개원을 앞두고 진료 역량을 단계적으로 강화할 계획이다. 이에 따라 음성·진천·괴산·증평 등 인근 지역주민을 포함한 일반 국민 누구나 진료를 받을 수 있도록 했다.

이번 확대는 소방공무원을 위한 특화 의료 제공을 넘어 대학병원급 전문 의료 접근성이 낮았던 충북 중부권의 의료 공백을 해소하고 공공보건의료의 질을 높이는 실질적인 전환점이 될 전망이다. 특히 오는 6월 정식 개원을 앞두고 차세대 병원정보시스템(HIS)과 진료 프로세스가 실제 환경에서 안정적으로 작동하는지 점검해 환자 안전과 운영 최적화를 확보한다는 방침이다.

서울대병원 파견 전문의와 자체 채용 의료진의 협진을 통해 대학병원 수준의 전문성을 현장에 이식한 결과 지역사회의 기대감도 높다. 시범진료 현장을 찾은 음성군의 한 50대 주민은 "그동안 큰 병원을 찾아 타 지역으로 멀리 이동해야 하는 번거로움이 컸는데 가까운 곳에서 서울대병원 의료진의 세심한 진료를 받을 수 있어 든든하다"고 전했다.

한편 병원은 지난 16일 음성군과 '공공보건의료체계 강화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결하고 응급·재난의료 대응 및 지역주민 건강증진을 위한 협력을 약속했다. 협약 당일에는 서울대병원 정신건강의학과 윤대현 교수의 특별 건강강좌도 열려 마음 건강 관리법을 공유하며 지역사회와 소통하는 시간을 가졌다.

국립소방병원은 오는 6월 정식 개원 이후 화상·통합재활·정신건강·건강증진 등 소방공무원에게 특화된 '4대 특성화센터'와 소방의학연구소를 본격 가동할 계획이다. 또한 지역응급의료센터와 고압산소치료시설, 헬리패드를 운영해 재난·응급 상황 대응 역량을 강화함으로써 지역 내 필수 의료 거점으로 자리매김할 전망이다.

곽영호 국립소방병원장은 "이번 진료 확대는 현장에서 헌신해 온 소방 가족에게는 국가 차원의 전문적인 의료 복지를 제공하고, 지역 주민들에게는 우수한 공공의료 혜택을 나누는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 소방 의료 전문성 강화와 함께 지역 사회의 건강을 책임지는 필수 의료 거점으로서 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


국립소방병원, 외래 시범진료 11개 진료과 확대…일반 국민에도 개방
환자를 진료하고 있는 국립소방병원 의료진

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"네 주변 몇 명이 죽어 나갔는데.." 정선희, 故안재환 사별 아픔 후 악플까지 '고통'

2.

ITZY 유나, '장카설유' 비주얼 4대장 인정 "K팝 비주얼 아이콘 감사"

3.

BTS, 광화문 공연 전날 ‘몰래 리허설’..무대 뒤엔 ‘조용한 준비’가 있었다

4.

큐브 퇴사자 3인 폭로 "女연습생 40kg 초반 유지 못하면 거침없이 잘라"(이창섭)

5.

[공식] '연세대 출신' 김세연 아나, 결혼 1년 만 득남 "갑자기 태어나, 한달 빨리 출산"(전문)

연예 많이본뉴스
1.

"네 주변 몇 명이 죽어 나갔는데.." 정선희, 故안재환 사별 아픔 후 악플까지 '고통'

2.

ITZY 유나, '장카설유' 비주얼 4대장 인정 "K팝 비주얼 아이콘 감사"

3.

BTS, 광화문 공연 전날 ‘몰래 리허설’..무대 뒤엔 ‘조용한 준비’가 있었다

4.

큐브 퇴사자 3인 폭로 "女연습생 40kg 초반 유지 못하면 거침없이 잘라"(이창섭)

5.

[공식] '연세대 출신' 김세연 아나, 결혼 1년 만 득남 "갑자기 태어나, 한달 빨리 출산"(전문)

스포츠 많이본뉴스
1.

韓축구 대박 소식! 이강인, 그리즈만 7번 물려받는다...HERE WE GO '그리즈만, 올랜도행 확정'→ATM, 이적료 516억원 쏜다

2.

최고 155km보다, 최저 150km가 더 놀랍다...곽빈 공 살벌하네, 올해 초대형 사고 치나

3.

손흥민 너무 슬프겠다...'10년 헌신' 토트넘 처참하게 와르르, SON 벽화 앞 응원도 무용지물, 2부 강등 초대형 위기 현실로

4.

역대 최악 성적인데…이 가격에 샀다고? '오타니 실착' WBC 유니폼 경매, 최종 낙찰가는

5.

강습 타구에 어깨 직격! 하필 던지는 팔에… LG 김진성, 아웃 하나 못잡고 교체 → 41세 노장인데 괜찮을까 [잠실체크]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.