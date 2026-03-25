필리핀 관광부, 2026 서울국제스포츠레저산업전 참가 "수중 아름다움 알린다"

필리핀 관광부가 필리핀 관광진흥청과 함께 '2026서울국제스포츠레저산업전(SPOEX)'에 참가한다고 25일 밝혔다. SPOEX는 국민체육진흥공단과 한국무역협회가 공동 주최하는 국내 최대 규모의 스포츠·레저 산업 전시회다. SPOEX에서는 수중·수상 스포츠에 특화된 '한국수중스포츠전시회(KUSPO)'도 진행된다. 다이빙 장비, 교육, 여행, 해양 액티비티 등 수중레저 산업 전반을 아우르는 전문 전시다. SPOEX는 올해 3월 26일부터 3월 29일까지 서울 코엑스(COEX) AB & C홀에서 진행된다.
◇필리핀 팔라완의 테이블 산호. 사진제공=필리핀 관광부
필리핀 관광부에 따르면 SPOEX에서 필리핀 주요 다이빙 포인트, 다이빙 및 해양 액티비티 콘텐츠, 현지 투어 및 체험 프로그램 등을 소개한다. 일반 관람객뿐만 아니라 업계 관계자 및 여행사 대상 B2B 네트워킹 기회도 제공할 예정이다. 특히 KUSPO 세미나 프로그램과 연계해 필리핀 다이빙 명소 및 현지 경험을 소개하는 체험형 관광 콘텐츠를 선보인다.
얼윈 F. 발라네(Dr. Erwin F. Balane) 필리핀 관광부 한국지사장은 "필리핀이 가진 다양한 다이빙 환경과 해양 관광 자원을 적극적으로 소개해, 체험 중심 여행지로서의 인지도를 더욱 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.