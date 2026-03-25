하나투어, 구석기 축제 연계 연천 나들이 기획전 진행

기사입력 2026-03-25 12:41


하나투어, 구석기 축제 연계 연천 나들이 기획전 진행

하나투어가 5월 진행되는 연천 구석기 축제와 연계한 '떠나기 좋은 계절, 연천 나들이' 기획전을 진행한다고 25일 밝혔다. 연천 구석기 축제는 5월 2일부터 5일까지 진행된다. 축제 기간 동안 구석기 바비큐 체험, 세계 구석기 체험 마당, 구석기 퍼레이드, 구석기 올림픽 등의 다양한 프로그램이 운영된다.

하나투어는 기획전을 통해 축제 연계 캠핑, 리조트, 버스 투어 등 다양한 여행 상품 선보인다. 기획전 상품 모두 구석기 축제 입장권과 최대 2만 원의 지역상품권이 제공되는 게 특징이다.

당일 여행객을 위한 '버스 상품'은 축제 체험과 함께 연천의 대표 명소인 한탄강 베개용암 출렁다리, 은대리 문화벽돌공장, 임진강자연센터 등을 방문한다. 숙박 여행객을 위한 '리조트 상품'은 자유로운 축제 관람과 백학리조트 숙박이 포함되며 레이트 체크아웃(1시간) 혜택이 제공된다.

하나투어의 5월 2일 출발하는 당일 밍글링 투어는 건강한 아침 문화를 제안하는 웰니스 커뮤니티 '서울모닝커피클럽(SMCC)'이 호스트로 동행해 또래와 함께 연강 나룻길 아침 트레킹, 한옥카페 티타임, 구석기 축제 체험을 즐길 수 있다.

하나투어 관계자는 "연천군과 다년간 쌓아온 노하우를 바탕으로 새로운 여행 수요와 경험을 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이경실, '혼전임신' 며느리 눈치보는 삶 "기분 나빠보이면 불편, 아들 집 안 간다"

2.

'뼈말라'된 전소민, 볼륨감 언급에 발끈 "없다고 하지 마세요!"(지편한세상)

3.

유지태, '왕사남' 벌크업 후 건강 이상..."고지혈증·급성 위염·대장염까지"

4.

박재현, 16세 연하 전처에 강요한 '아침밥 논란'..."시부모가 직접 밥 해야겠냐"

5.

납치→도주→불륜→살인까지..'건물주' 하정우, 도파민 터지는 엔딩 맛집 탄생

연예 많이본뉴스
1.

이경실, '혼전임신' 며느리 눈치보는 삶 "기분 나빠보이면 불편, 아들 집 안 간다"

2.

'뼈말라'된 전소민, 볼륨감 언급에 발끈 "없다고 하지 마세요!"(지편한세상)

3.

유지태, '왕사남' 벌크업 후 건강 이상..."고지혈증·급성 위염·대장염까지"

4.

박재현, 16세 연하 전처에 강요한 '아침밥 논란'..."시부모가 직접 밥 해야겠냐"

5.

납치→도주→불륜→살인까지..'건물주' 하정우, 도파민 터지는 엔딩 맛집 탄생

스포츠 많이본뉴스
1.

'한화 라인업에 왜 없지?' 야구 응원 은퇴 선언, 이미래 치어리더 "섭섭하지만 뜨거운 안녕"[인터뷰]

2.

日 언론도 머쓱 "김혜성은 마이너에서, 사사키는 메이저에서?" 팬들 비난 폭발

3.

[속보]'트라웃 천적' 오타니 또 이겼다, 이번엔 156.6㎞ 강속구로 헛스윙 제거...WBC 이후 4타석 연속 삼진

4.

1560억! 수아레스-베일과 동급인 유일한 아시아인...'한국 GOAT' 손흥민 여기서도 등장 'MLS 출신 역대 최고 몸값 3위'

5.

박동원 올시즌 끝나면 FA인데 → '쌍둥이 미래' 23세 포수 바꿔놓은 한마디 [SC피플]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.