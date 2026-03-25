유니베라 창립 50주년 기념 전국민 체험 이벤트

㈜유니베라(대표 김교만)가 창립 50주년 맞이 '대국민 통합 걷기 캠페인'과 '모여라 바로, 유니베라로' 두 가지 행사를 진행한다. 행사는 4월 7일부터 5월 28일까지 8주에 걸쳐 서울, 인천, 수원, 부산, 대구, 광주 등 전국 주요 거점 도시에서 순차적으로 펼쳐진다.
유니베라 측은 "단순한 행사를 넘어 '몸과 마음의 건강, 그리고 사람 사이의 연결'에 대한 체험 등 기업의 웰니스 가치를 고객들과 나누는 자리"라며 "유니베라가 추구하는 웰니스는 '자연의 생명력으로 몸과 마음, 정신까지 완전한 균형을 이루는 것'을 넘어 사회적 건강함까지 아우른다"고 강조했다. 이어 "구나 참여할 수 있는 가장 기본적인 신체 활동이자, 사람과 사람이 나란히 걸으며 교감하는 사회적 행위로 걷기는 의미가 있다"고 설명했다.
이번 행사는 크게 두 가지 프로그램으로 구성된다. '대국민 걷기'는 전국 주요 공원과 문화공간을 거점으로 고객들이 자유롭게 참여하는 행사이며, '모여라 바로 유니베라로'는 서울, 경인(경기 및 인천), 남부(경상도), 중부(충청도 및 전라도) 등 각 권역 대리점 네트워크가 결집해 함께 하는 대규모 통합 체험 행사다.
'대국민 걷기'는 4월 첫 주 부산 어린이 대공원을 시작으로, 대구, 창원, 울산, 김해, 진주 등 남부 주요 도시를 순회한다. 이어서 서울 강남, 경기 부천, 광주, 인천, 수원, 대전, 청주 등 전국 권역으로 이어진다. 또한 체험형 행사인 '모여라 바로 유니베라로'는 4월 9일 서울 강남 SC 컨벤션 센터를 시작으로, 4월 23일은 부산항 컨벤션 센터에서 진행된다. 전국 총 8회 행사로 5월까지 청주와 대전으로 이어진다.
이번 행사 참가자에게는 유니베라의 멕시코 알로에 농장에서 자란 베이비 알로에 묘목이 증정된다. 유니베라 알로에는 멕시코 중북부의 탐피코와 유카탄 반도에 위치한 캄페체, 총 300만 평이 넘는 농장에서 자란다. 알로에 면역 다당체 함량을 극대화하기 위한 독자 농법의 결정체가 어린 알로에의 모습으로 참가자들의 손에 전해지는 것.
김교만 대표는 "창립 50주년을 맞이한 올해, 우리가 오랫동안 추구해온 웰니스의 가치를 가장 직접적이고 진솔한 방식으로 전달하고 싶었다"며 "걷기는 몸을 움직이는 행위인 동시에 사람과 사람을 연결하는 언어"라고 말했다. 이어 "멕시코의 태양 아래서 자란 알로에가 참가자들의 일상 속에서 함께 성장하길 바란다"고 덧붙였다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com