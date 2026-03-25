에이션패션 프로젝트엠, 하영의 셔츠 스타일링 화보 공개

기사입력 2026-03-25 17:19


에이션패션 프로젝트엠, 하영의 셔츠 스타일링 화보 공개

에이션패션(대표 박희찬) 리파인드 캐주얼 브랜드 프로젝트엠(PROJECT M)이 봄 시즌을 맞아 셔츠 컬렉션을 출시했다. 이번 시즌 프로젝트엠 셔츠 컬렉션은 가볍고 여유로운 실루엣의 포엣코어(Poetcore) 무드를 바탕으로 스트라이프와 체크 패턴, 시어 소재 셔츠 등 다양한 소재와 디자인으로 구성됐다. 편안한 실루엣과 산뜻한 스트라이프 패턴이 돋보이는 셔츠는 단품으로 가볍게 걸치는 스타일링은 물론 이너와 함께하는 레이어드 스타일링까지 가능해 봄부터 초여름까지 폭넓게 활용할 수 있다.

함께 공개된 화보에서는 배우 하영이 다양한 셔츠 스타일링을 선보였다. 하영은 은은한 컬러감의 코튼 스트라이프 셔츠를 오픈해 연출하고 이너와 자연스럽게 레이어드해 편안하면서도 산뜻한 데일리룩을 완성했다. 또 다른 착장에서는 얇고 시어한 소재의 셔츠를 활용해 여유로운 분위기를 강조했으며, 여유롭게 떨어지는 와이드 핏 팬츠와 매치해 편안하면서도 슬릭한 감성의 데일리룩을 선보였다.

프로젝트엠 관계자는 "이번 시즌 셔츠는 가볍고 여유로운 실루엣으로 레이어드 스타일링에 활용하기 좋은 아이템"이라며 "최근 레이어드 스타일링이 주목받는 만큼 프로젝트엠 셔츠를 통해 다양한 스타일링을 시도해 보길 바란다"고 전했다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com





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