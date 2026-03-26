청호나이스, 살균 리모컨 비데 'B700' 선보여

청호나이스가 살균 리모컨 비데 'B700'를 출시했다고 26일 밝혔다. B700은 위생 기능과 세정 기능을 강화한 게 특징이다.
청호나이스에 따르면 B700은 노즐과 유로, 도기까지 관리하는 '트리플 살균 시스템'을 적용했다. 12시간 단위로 자동 살균 기능이 작동해 매일 새로운 비데를 사용하는 것처럼 비데 내부를 관리할 수 있으며, 대장균·살모넬라균·녹농균 등 주요 세균을 살균한다. 노즐은 부식과 오염에 강한 '풀 스테인리스 소재'를 적용해 보다 위생적인 사용이 가능하고, 사용 전후로 자동 세척돼 언제나 깨끗한 상태를 유지할 수 있다.
B700은 사용자의 편의성도 높였다. 노즐이 360도 회전하는 '3Way 노즐 시스템'을 통해 일반 세정, 미스트 세정, 에어미스트 세정 등 세 가지 물살을 선택할 수 있다. 공기를 혼합해 부드러운 물살을 구현한 '공기방울 세정'과 전후좌우로 움직이는 '강력 무브 세정'은 사용자에게 부드럽고 입체적인 세정 경험을 제공한다. 에어미스트 물살이 분사되는 '원터치 좌욕모드' 기능도 탑재했다.
청호나이스 관계자는 "고객의 생활 편의성을 높이는 다양한 제품을 선보일 것"이라고 말했다.