네이버, AI 기능 강화 광고 플랫폼 도입…중소상공인 광고 운영 편의성 확대

기사입력 2026-03-26 09:14


네이버, AI 기능 강화 광고 플랫폼 도입…중소상공인 광고 운영 편의성 …

네이버가 인공지능(AI) 기능을 강화한 광고 플랫폼을 동비, 중소상공인의 광고 운영 효율성과 편의성 확대에 나선다.

26일 네이버에 따르면 기존 별도 시스템으로 이뤄졌던 검색 광고와 디스플레이 광고를 단일 플랫폼으로 통합한다. 신규 광고 플랫폼에는 광고주가 운영중인 캠페인의 성과 및 주요 지표를 한 화면에 담은 대시보드(Dashboard) 기능이 제공된다. 검색과 디스플레이 광고 캠페인 목록을 통합해 요일별, 시간대별, 전환유형별 등 상세 데이터의 확인이 수월하다.

사용자 광고 반응을 유효 클릭 기반 데이터로 확인할 수 있는 '기여전환 지표'도 도입된다. '기여전환 지표'는 광고 특성에 따른 사용자 반응의 여정을 살필 수 있는 핵심 지표다. '기간 비교' 기능을 활용하면 기간별 성과를 비교하고 광고 운영 현황을 더욱 직관적으로 살필 수 있다.

네이버는 통합 단일 광고 플랫폼에서 AI를 활용한'인사이트' 기능도 베타 서비스로 선보인다. AI가 운영중인 광고 데이터를 분석해 광고 개선에 필요한 데이터 분석 결과와 대응 방안을 제시해 광고주의 전략적 캠페인 관리를 돕는 게 특징이다.

박통환 네이버 광고주 서비스 기획 리더는 "AI 기술력을 바탕으로 중소상공인 포함 모든 유형의 광고주에게 쉽고 효율적인 플랫폼이 될 수 있도록 지속 고도화할 계획"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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