'봄나들 어때요' 소노인터내셔널, '소노 스프링 에디션' 진행

기사입력 2026-03-26 10:23


'봄나들 어때요' 소노인터내셔널, '소노 스프링 에디션' 진행
◇소노펠리체 비발디파크 전경

소노인터내셔널이 봄을 맞아 '소노 스프링 에디션' 기획전을 진행한다. '소노 스프링 에디션' 기획전의 판매 기간은 오는 4월 13일까지며, 투숙 기간은 5월 31일까지다. 소노 스프링 에디션은 전국 19개의 소노호텔앤리조트 인근 봄꽃 명소와 축제를 즐기면서 숙박과 워터파크, 사우나 등 다양한 부대시설을 함께 즐길 수 있는 패키지 2종으로 구성됐다.

26일 소노인터내셔널에 따르면 스프링 리프레시 플레이 패키지는 객실 1박, 워터파크 또는 조식 뷔페 이용권(2인)과 미취학 아동 대상 조식 뷔페 또는 워터파크 이용권(1인) 이용권으로 구성됐다. 공식 홈페이지를 통해 예약한 고객은 주중(일~목) 입실 시 13시 레이트 체크아웃이 가능하다.

스프링 리프레시 리트리트 패키지는 객실 1박, 봄 시즌 음료(2인), 온천 또는 사우나 이용권(2인)과 함께 워터파크 또는 사우나 할인권(4인)을 제공한다. 공식 홈페이지를 통해 '스프링 리프레시 리트리트' 패키지를 예약한 고객 대상으로 입실 기준 선착순 300명에게는 비건 뷰티 브랜드 '포포라보'의 트래블 키트(클렌징 제품 3종)를 증정한다.

소노인터내셔널은 전국 19개 소노호텔앤리조트 인근의 벚꽃, 유채꽃 명소를 비롯해 고양과 삼척 등 전국 7개 지역에서 열리는 봄꽃 축제 정보를 담은 '봄꽃 여행 지도'도 선보였다.

소노인터내셔널 관계자는 "본격적인 봄꽃 시즌을 맞아 봄꽃 명소에서 가족과 함께 행복한 추억을 만드시길 바란다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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