[경마] 한국마사회, 임직원 자녀 입학 축하 선물로 가족친화경영 실천

기사입력 2026-03-26 14:29


[경마] 한국마사회, 임직원 자녀 입학 축하 선물로 가족친화경영 실천
한국마사회 초등입학 자녀 선물. 사진제공=한국마사회

한국마사회(회장 우희종)가 올해 초등학교에 입학한 임직원 자녀들에게 입학 축하 선물을 전달하며 가족친화경영을 실천했다.

한국마사회는 이달 초등학교에 입학 대상 임직원 자녀 19명에게 우희종 회장의 축하 메시지 카드와 함께 선물 세트를 전달했다. 동 사업은 새 출발의 설렘을 조직 전체가 함께 나누고, 임직원 자녀의 성장을 회사 차원에서 응원한다는 취지로 마련되었다.

선물 세트는 노트·연필·색연필·크레파스 등 학용품 종합세트와 한국마사회 공식 캐릭터인 '말마 프렌즈'굿즈로 구성됐다. 동봉된 우희종 회장의 축하 카드에는 "올해는 아주 특별한 말의 해"라며 "말처럼 씩씩하고 용감하게 꿈을 향해 달려가길 응원해요"라는, 말(馬)을 테마로 한 응원 메시지가 담겨 아이들 눈높이에 맞춘 따뜻한 격려를 전했다.

한국마사회는 임직원의 조화로운 일·가정 양립을 위해 다양한 가족친화 제도를 운영하고 있다. 개인 여건에 따라 근무시간을 탄력적으로 조정할 수 있는 '유연근무제'와 자녀 돌봄을 위한 '육아시간 제도', 임직원 가족을 초청해 함께 즐기는 '가족초청행사'등을 통해 구성원이 가정과 직장에서 모두 충실할 수 있는 환경을 조성하고 있다.

한국마사회 관계자는 "앞으로도 가족친화경영을 강화해 구성원 모두가 보람 있게 일할 수 있는 조직을 만들어 나가겠다"고 말했다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com·

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