LX인터내셔널, 구혁서 신임 대표이사 선임…"미래성장 동력 발굴 강화"

기사입력 2026-03-26 17:38


LX인터내셔널, 구혁서 신임 대표이사 선임…"미래성장 동력 발굴 강화"

LX인터내셔널이 구혁서 부사장을 신임 대표이사로 선임했다고 26일 밝혔다. 구 부사장은 지난해 11월 정기 임원인사를 통해 신임 대표이사로 내정됐으며, 이날 열린 주주총회 직후 열린 이사회에서 최종 선임됐다.

구 신임 대표는 1996년 LX인터내셔널의 전신인 LG상사에 입사한 이후 금속사업부장(상무), 자원사업부장(전무), 인도네시아 지역총괄(부사장) 등 주요 보직을 거쳤다. 인도네시아 지역총괄로 재직하며 신규 니켈 광산 인수를 통해 미래 성장 기반을 확보하고, 자원 사업의 수익성 개선과 고도화를 적극 추진하는 등 의미 있는 성과도 거뒀다. LX인터내셔널은 주총에서 전석원 서울대학교 에너지자원공학과 교수를 신규 사외이사로 선임했다. 이밖에 73기 재무제표 및 연결재무제표 승인, 정관 일부 변경, 이사 보수한도 승인 등 총 6개 안건이 모두 원안대로 가결됐다.

LX인터내셔널 관계자는 "신임 대표이사 체제 하에서 기존 사업의 체질 개선을 가속화하고, 미래 성장 동력 발굴에 지속 힘쓸 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

홍서범 며느리 A씨 "내 핏줄 아니라고 생각하나"...손주 외면 발언에 피눈물

2.

김숙, "솔직히 다 때려치우고 싶다"...제주집 '국가유산 규제 해제' 속 심경 (예측불가)

3.

"이게 무슨 짓?" 이혜영, 반려견 얼굴에 화장 덕지덕지..동물학대 논란

4.

홍서범, 아들 불륜설에 입 열었다 "가해자 단정 말라..아직 최종 결론 안나"

5.

"북한서 왔나" BTS 출연 현장서 터진 '인종차별' 발언…팬들 분노

연예 많이본뉴스
1.

홍서범 며느리 A씨 "내 핏줄 아니라고 생각하나"...손주 외면 발언에 피눈물

2.

김숙, "솔직히 다 때려치우고 싶다"...제주집 '국가유산 규제 해제' 속 심경 (예측불가)

3.

"이게 무슨 짓?" 이혜영, 반려견 얼굴에 화장 덕지덕지..동물학대 논란

4.

홍서범, 아들 불륜설에 입 열었다 "가해자 단정 말라..아직 최종 결론 안나"

5.

"북한서 왔나" BTS 출연 현장서 터진 '인종차별' 발언…팬들 분노

스포츠 많이본뉴스
1.

모두를 당황시키면서 웃긴 김태형 감독의 한마디 "살다살다 별 일을 다 겪었다" [미디어데이 현장]

2.

애런 저지 개막전 KKKK! 치욕적인 대기록 경신→'4타수 무안타' 이정후도 눈물 펑펑…'WBC 최악의 부진' 리그로 옮았다

3.

대충격! 사사키, 볼질하고 감독에 '반기' 대참사! → "정신상태가 문제야" vs "응 아니야 기술 문제야"

4.

"뉴진스 찐팬X유퀴즈 출연 신기" '최다메달러' 스마일리 김윤지의 특별한 기자회견..."최초보다 기대되는 선수로 기억되고싶다"[패럴림픽 MVP 기자회견 현장]

5.

하늘이 손흥민을 또 버렸다...리버풀 '오피셜' 공식발표 "살라 떠난다"→차기 행선지 "메시의 마이애미 참전", 우승 도전 '최악의 적' 예고

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.