LX인터내셔널, 구혁서 신임 대표이사 선임…"미래성장 동력 발굴 강화"

LX인터내셔널이 구혁서 부사장을 신임 대표이사로 선임했다고 26일 밝혔다. 구 부사장은 지난해 11월 정기 임원인사를 통해 신임 대표이사로 내정됐으며, 이날 열린 주주총회 직후 열린 이사회에서 최종 선임됐다.
구 신임 대표는 1996년 LX인터내셔널의 전신인 LG상사에 입사한 이후 금속사업부장(상무), 자원사업부장(전무), 인도네시아 지역총괄(부사장) 등 주요 보직을 거쳤다. 인도네시아 지역총괄로 재직하며 신규 니켈 광산 인수를 통해 미래 성장 기반을 확보하고, 자원 사업의 수익성 개선과 고도화를 적극 추진하는 등 의미 있는 성과도 거뒀다. LX인터내셔널은 주총에서 전석원 서울대학교 에너지자원공학과 교수를 신규 사외이사로 선임했다. 이밖에 73기 재무제표 및 연결재무제표 승인, 정관 일부 변경, 이사 보수한도 승인 등 총 6개 안건이 모두 원안대로 가결됐다.
LX인터내셔널 관계자는 "신임 대표이사 체제 하에서 기존 사업의 체질 개선을 가속화하고, 미래 성장 동력 발굴에 지속 힘쓸 것"이라고 말했다.