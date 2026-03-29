포스코이앤씨, ‘AI 챌린지’ 경진대회 진행 "업무 혁신으로 가치 창출"

포스코이앤씨가 '전사 AI 챌린지' 경진대회를 개최한다. 인공지능(AI)을 활용해 전 구성원이 AI업무 전반을 스스로 학습해 능동적으로 활용하자는 취지에서다. 포스코그룹이 추진 중인 AX 전략과도 궤를 같이 한다. 포스코그룹은 AI를 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 요소로 보고, 업무 혁신과 새로운 가치 창출에 활용하고 있다.
29일 포스코이앤씨에 따르면 전사 AI 챌린지는 지난 3월 24일부터 참가 신청을 받고 있으며, 약 두 달간 진행된다. 참가자들은 사전 교육을 통해 AI 활용 방법을 익힌 뒤 본격적인 경연에 참여하게 된다. 포스코이앤씨는 전사 AI 챌린지 전용 웹페이지를 별도로 제작해 참가 신청, 교육 안내, 일정 확인 등을 한 곳에서 할 수 있도록 하며 임직원의 참여 편의성을 높였다. 참가 부문은 회사 홍보영상, 보고서, AI 업무 Agent 등으로 구성됐다. 구성원들은 자신의 업무와 관심 분야에 맞춰 자유롭게 참여할 수 있다. 모든 참가자는 AI 퀴즈 프로그램 'AI 골든벨'에도 함께 참여한다.
◇스코이앤씨 AI 기반 레미콘 현황 대시보드 활용 사례.
수상자에게는 파격적인 포상이 제공된다. 'AI 업무 자동화' 부문 최우수팀에는 1000만원의 상금이 지급되고, 각 분야 우수 수상자에게는 실리콘밸리 탐방 등 해외 연수 기회가 제공된다.
포스코이앤씨 관계자는 "전사 AI 챌린지를 비롯해 전 구성원들이 직접 경험을 통해 업무 혁신을 이끌어갈 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.