고객 목소리 경청 나선 SK텔레콤…창립기념일 맞아 현장 경영 확대

◇정재헌 SK텔레콤 CEO가 지난 27일 경기도 포천시 관인노인대학에서 어르신 고객의 스마트폰을 살펴보고 대화를 나누는 모습
SK텔레콤이 창립기념일을 맞아 고객 목소리 경청에 나섰다. 29일 SK텔레콤에 따르면 지난 27일 올해 창사 42주년을 맞아 '고객신뢰, 처음의 마음으로 고객을 만나고 듣겠습니다'라는 구호를 바탕으로 고객 방문 행사에 참여했다. 정재헌 SK텔레콤 CEO를 비롯한 전체 임원과 고객신뢰위원회 위원 등 80여 명이 함께했다. 이들은 찾아가는 서비스, 고객센터, 대리점, 공항 로밍센터, 시각장애인 복지관 등을 찾아 고객의 바람과 불편사항을 청취했다.
정 CEO는 지난 27일 경기도 포천시 관인노인대학에 방문해 50여 명의 시니어 고객을 만나 어르신 고객에게 최근 늘어나고 있는 보이스피싱 예방을 위한 디지털 안심 교육을 진행했고, 고객 휴대폰 점검 및 통신 서비스 상담도 함께 실시했다. 정 CEO는 고객이 통신 서비스를 이용하는 과정에서의 불편함과 바라는 점을 경청하며 고객과 의견을 나눴다.
SK텔레콤 임직원들은 포천시 관인면 외에도 경기도 이천시 중리동, 양평군 양평읍 등에 계시는 시니어 고객을 방문해 직접 통신 상담 서비스를 제공하고 디지털 안심 교육을 시행했다. 고객센터를 방문한 임원들은 보고서만으로는 느낄 수 없는 고객의 감정과 맥락을 직접 체감하기 위해 상담사와 나란히 앉아 고객이 전화로 문의하는 내용을 실시간으로 함께 들으며 향후 개선 방향에 대한 의견도 나눴다.
대리점과 공항 로밍센터에서는 휴대폰 구매와 로밍 등 통신 서비스를 상담하는 고객과 소통하는 한편 현장 구성원들의 고충도 청취했다. 서울 관악구에 위치한 실로암 시각장애인복지관에서는 고객의 스마트폰 접근성을 확인하고, 개선 방안을 주로 살폈다.
SK텔레콤은 창립기념일을 맞아 진행한 고객 방문 행사를 고객 중심 경영을 위한 혁신의 출발점으로 삼을 계획이다. 현장에서 얻은 고객의 목소리와 경영 인사이트는 체계적으로 정리해 의사결정 과정에 직접 반영하고, 상품?서비스?정책 전반을 고객 관점에서 재점검하는 형태다. 특히 경영진이 고객의 목소리를 들을 수 있는 현장 방문도 정례화한다.
정재헌 SK텔?궂 CEO는 "AI 시대에도 변하지 않아야 할 가치는 고객"이라며 "고객의 목소리를 듣는 것에서 끝내지 않고, 고객이 체감할 수 있는 변화로 이어지도록 실행해 나갈 것"이라고 말했다.