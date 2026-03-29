'러닝+휴가를 동시에' 레고랜드, 5월 '2026 레고랜드 런' 개최

레고랜드 코리아 리조트(레고랜드)가 LG유플러스와 함께 5월 16일 강원도 춘천 하중도 일대에서 '2026 레고랜드 런'을 개최한다. 2026 레고랜드 런에 참가하기 위해선 레고랜드 런 공식 홈페이지를 통해 참가비를 결제하고 신청하면된다. 최대 4명까지 동반 신청이 가능하다. 선착순 접수로 진행되는 만큼 참가 신청은 조기 마감된다.
레고랜드에 따르면 레고랜드 런은 '달리고, 찍고, 상상하자'를 주제로 가족, 친구와 함께 달리며 화합하는 '어울림'의 축제로 기획됐다. 레고랜드 런은 기록 경신보다는 어린이를 동반한 가족들이 러닝 문화를 체험하고 보람된 과정을 함께 하는데 초점을 맞춘 게 특징이다.
참가자들은 레고랜드를 둘러싼 약 5km 구간의 코스를 달리며 봄의 정취를 만끽하게 된다. 행사 당일 오전 9시부터 집결해 스트레칭과 함께 레이스를 준비한 뒤, 오전 10시 30분부터 그룹별 순차적으로 출발하게 된다. 각자의 페이스에 맞게 레이스를 마친 뒤에는, 패키지에 포함된 레고랜드 당일 이용권을 통해 오후 9시까지 레고랜드를 자유롭게 만끽할 수 있는 일정이 이어진다.
레고랜드는 2026년 레고랜드 런을 위해 패키지 상품을 선보인다. 레고랜드 런 패키지는 티셔츠와 완주 기념 메달, 레고 스타터팩, 레고랜드 당일 이용권이 포함된다. 참가자들의 편의를 위해 행사 당일 오전 9시부터 오후 10시까지 춘천역 및 남춘천역과 레고랜드를 왕복하는 셔틀버스가 약 20분 간격으로 운행될 예정이다.