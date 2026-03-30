당뇨병이라면…조용히 시력 위협 '증식성 당뇨망막병증' 주의

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[스포츠조선 장종호 기자] 건강보험심사평가원에 따르면 2020년 334만 8237명이었던 당뇨병 환자 수가 2024년에는 396만 9134명으로 최근 5년 사이 19% 급증했다. 이에 따라 시력을 위협하는 눈 합병증에 대한 경고도 커지고 있는데, 대표적인 합병증인 당뇨망막병증은 국내 실명 원인 중 상위를 차지하는 질환으로 각별한 주의가 요구된다.
증식성 당뇨망막병증은 망막 혈류의 흐름이 나빠지면서 망막이나 시신경 유두 표면에 비정상적인 신생 혈관이 생기는 상태다. 이러한 혈관들은 구조적으로 약해 쉽게 파열되어, 대량의 유리체 출혈을 유발할 수 있다. 또한 유리체 내 반흔 조직이 망막을 잡아당기면서 견인성 망막박리를 일으켜 실명으로 이어질 위험이 있다.
길현경 주임과장은 "갑작스러운 시력 저하, 눈 속에 검붉은 핏물이나 검은 부유물이 보이는 경우, 사물이 찌그러져보이는 증상이 나타난다면 유리체 출혈이나 망막박리를 의심해야 한다"며 "이러한 증상이 있을 경우 즉시 안과 진료를 받는 것이 중요하다"고 설명했다.
특히 당뇨병 환자는 발병 연령에 따라 검사 시기가 달라진다. 30세 이전에 당뇨병이 발생한 경우 진단 후 5년 이내에 안과 검진을 받아야 하고 비증식성 당뇨망막병증이 있는 환자는 3~6개월 간격, 증식성 당뇨망막병증 환자는 최소 1~2개월 간격으로 정기 검진과 적극적인 치료가 필요하다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
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