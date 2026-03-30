"파킨슨병 위험, 과거 흡연력보다 최근 흡연 여부 더 연관"

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[스포츠조선 장종호 기자] 고려대학교 안암병원 가정의학과 윤지현 교수와 노원을지대학교병원 가정의학과 이준혁 교수 연구팀이 파킨슨병 발생위험이 과거 흡연력보다 최근의 흡연 여부와 더 밀접한 관련이 있을 수 있다는 점을 확인했으며, 이러한 결과가 '역인과관계(reverse causation)'에 의한 것일 가능성을 제시했다.
추적관찰 기간동안 새롭게 파킨슨병을 진단받은 사람은 1794명, 사망자는 3만1203명이었다. 파킨슨병 발생위험은 계속 흡연군을 기준으로 비교했을 때 최근 금연군에서 1.60배, 지속 금연군에서 1.61배 높게 나타났다. 반면 재흡연군은 계속 흡연군과 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않았다. 즉, 파킨슨병 발생위험만 놓고 보면 계속 흡연군과 재흡연군은 뚜렷한 차이가 없었던 반면, 최근 금연군과 지속 금연군은 계속 흡연군보다 더 높게 나타난 것이다.
이번 연구에서 주목할 부분은 재흡연군과 최근 금연군의 차이다.
전체 사망위험은 파킨슨병 발생위험과는 다른 양상을 보였다. 계속 흡연군과 비교했을 때 최근 금연군은 3%, 지속 금연군은 17% 낮았고, 재흡연군은 유의한 차이가 없었다. 다시 말해 파킨슨병 발생위험에서는 금연군이 높게 나타났지만, 전체 사망위험에서는 금연군이 오히려 더 낮게 나타난 것이다. 특히 전체 사망위험 감소 폭은 지속 금연군에서 가장 크게 나타나, 금연의 건강상 이점은 이번 연구에서도 분명하게 확인됐다.
연구팀은 이번 결과가 흡연의 해로움을 부정하거나 흡연의 이점을 지지하는 의미가 아님을 분명히 강조했다. 이번 연구는 흡연 상태 변화와 파킨슨병 발생위험의 연관성을 관찰한 것이며, 전체 사망위험은 금연군에서 오히려 낮게 나타난 만큼, 조기 금연과 금연 상태 유지는 건강과 생존을 위해 여전히 가장 중요하다.
윤지현 교수는 "이번 연구는 흡연과 파킨슨병의 관계를 한 시점의 흡연 상태만으로 보지 않고, 시간에 따른 변화와 전체 사망위험까지 함께 반영해 분석했다는 점에서 의미가 있다"며 "연구 결과를 흡연의 이점으로 받아들여서는 절대 안 되며, 조기에 금연하고 금연 상태를 오래 유지하는 것이 건강을 지키는 데 가장 중요하다"고 말했다.
이준혁 교수는 "파킨슨병의 전구 증상(prodromal symptom)으로서 후각 저하나 뇌의 보상 체계 변화 등이 임상 진단 이전 단계에서 나타나면서, 환자 스스로 담배를 덜 찾게 되거나 끊게 되었을 가능성도 있다"며, "이번 결과는 금연해서 파킨슨병이 생겼다는 의미가 아니라, 병이 진행되는 초기 변화-즉 역인과관계(reverse causation)-로 인해 담배에 대한 의존도가 낮아져 금연으로 이어졌을 가능성을 시사하는 것이다"라고 설명했다.
한편, 이번 연구 결과는 신경과학 분야 세계 최상위 저널인 미국신경학회 학술지 'Neurology'에 최근 게재됐다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
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