키움증권, 개인 투자자도 참여 '콥데이' 개최

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키움증권이 국내 코스닥 주요 기업을 초청해 진행하는 2026 '코스닥 키우고' 콥데이(2026 KOSDAQ KiwooGo Corporate Day)를 31일 개최한다고 밝혔다. 행사는 31일 오전 10시 서울 여의도 금융투자협회 7층에서 진행한다. 올해부터는 개인 투자자들에게도 참여 기회를 제공한다.
이번 콥데이에는 코스닥 시장을 대표하는 9개 기업이 참여한다. 바이오 업종에서는 앱클론, 디앤디파마텍, 티앤알바이오팹이 참여하며, 2차 전지 및 로봇 분야에서는 에코프로, 천보, 로보티즈가 이름을 올렸다. IT 및 헬스케어 분야에서는 로킷헬스케어, 에스엠코어, 가온그룹이 참가한다.
특히 이번 행사는 코스닥 성장의 중심에 있는 기업들을 직접 만나볼 수 있는 기회를 제공하는 한편, 키움증권 리서치센터가 처음으로 개인 투자자에게도 콥데이 참여 기회를 개방했다는 점에서 의미가 크다. 이를 통해 보다 다양한 투자자들이 기업과의 소통을 경험할 수 있을 것으로 기대된다.
이종형 키움증권 리서치센터장은 "앞으로도 코스닥 유망 기업들을 지속적으로 발굴해 투자자들과의 접점을 확대하고, 기업과 투자자 간 가교 역할을 충실히 수행해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com