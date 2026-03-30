삼성전자, 인피니트 AI 와인냉장고 선보여…입출고, 음용 방법 등 지원

기사입력 2026-03-30 13:42


삼성전자, 인피니트 AI 와인냉장고 선보여…입출고, 음용 방법 등 지원

삼성전자가 '인피니트 AI 와인 냉장고'를 출시했다고 30일 밝혔다. 인피니트 AI 와인 냉장고는 와인 정보 확인부터 입출고, 보관, 음용 방법 등을 지원한다. 인피니트는 소재와 디자인, 혁신 기술을 앞세운 삼성전자의 프리미엄 가전 라인이다.

삼성전자에 따르면 제품 상단 카메라를 탑재, 'AI 비전(AI Vision)' 기반으로 와인을 보다 쉽고 효율적으로 관리할 수 있도록 돕는 'AI 와인 매니저(AI Wine Manager)' 기능을 탑재했다.

냉장고 도어가 열리면 기기 상단의 'AI 비전' 카메라가 와인 병의 입출고를 감지한다. 냉장고에 와인이 수납되면 와인의 위치를 인식하는 동시에 라벨 정보를 분석해 와인의 이름과 품종, 빈티지 등 세부 정보를 스마트싱스의 'AI 와인 매니저'에 자동으로 기록한다. 보관 위치가 변경되거나 새로 꺼낸 경우에도 이를 감지해 와인 리스트를 실시간으로 업데이트한다. AI 와인 매니저를 이용하면 보유 와인 재고와 관리 현황, 보관 위치까지 확인할 수 있다. 넉넉한 수납공간으로 와인과 치즈, 과일 등도 보관이 가능하다.

인피니트 AI 와인 냉장고에는 프리미엄 디자인이 적용, 인테리어 소품으로서 역할도 할 수 있다. 도어 테두리에 고급스러운 '엣지 프레임' 디자인이 적용돼 입체감을 더했고, 냉장고 내부에는 블랙 메탈 소재가 적용돼 내부 조명인 '터널 라이팅'과 함께 세련된 분위기를 연출한다.

이밖에 가벼운 터치나 음성으로 문을 열 수 있는 '오토 오픈 도어' 기능이 적용돼, 손에 와인이나 식재료를 들고 있어도 도어 센서를 터치하거나 모바일 기기의 AI 음성비서 '빅스비(Bixby)'를 통해 문을 열 수 있다.

문종승 삼성전자 DA사업부 부사장은 "고도화된 AI 기술을 바탕으로 사용자의 라이프스타일을 혁신하는 프리미엄 가전을 지속 선보일 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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