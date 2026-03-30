대한항공-아시아나항공, 합동 봉사활동 진행 "사회공헌 활동 확대"

◇대한항공·아시아나항공 교육기부 봉사단이 지난 27일 오후 서울 강서구 대한항공 본사 스튜디오에서 '온라인 직업 특강'을 진행하고 있는 모습
대한항공과 아시아나항공이 '통합 대한항공'의 출범을 앞두고 지역사회 중심의 사회공헌 활동을 확대한다. 환경정화부터 교육지원 등 형태도 다양하다.
30일 대한항공에 따르면 대한항공·아시아나항공 교육기부 봉사단은 지난 27일 오후 서울 강서구 대한항공 본사 스튜디오에서 '온라인 직업 특강'을 진행했다. 특강은 경북 울릉군 소재 울릉중학교 1학년 학생 40여 명을 대상으로 화상통화 플랫폼을 활용해 진행됐고, 청소년들의 궁금증을 해결하는 형태로 진행됐다. 비행 현장에서 겪은 실제 사례와 실무 경험을 공유하며 청소년들이 항공 분야에 대한 진로를 탐색할 수 있도록 하는 것 등이다.
대한항공과 아시아나항공은 양사가 함께하는 릴레이 봉사활동도 진행중이다. 대한항공과 아시아나항공은 매월 마지막 주 금요일 양사 임직원들이 한데 모여 나눔의 가치를 실천하는 '두 손 모아' 활동을 전개한다. 프로그램은 두 손 모아 안심, 두 손 모아 줍깅, 두 손 모아 나들이 총 3가지 주제로 나눠 매월 릴레이 형식으로 진행된다.
◇대한항공 인력관리본부와 아시아나항공 경영관리본부 임직원들이 지난 27일 '두 손 모아 안심'을 주제로 '실종방지 스마트 뱃지'를 제작하고 기념사진을 촬영하는 모습
인천여객서비스지점 소속 양사 임직원 10여 명은 지난 27일 '두 손 모아 줍깅'을 주제로 인천 중구 용유해변에서 환경정화 활동에 나선 바 있다. 환경 정화 활동은 인천국제공항 등 사업장 인근에 위치한 용유해변에서 진행됐다. 또 지난달 27일에는 대한항공 인력관리본부와 아시아나항공 경영관리본부 임직원들이 '두 손 모아 안심'을 주제로 '실종방지 스마트 뱃지'를 제작한 바 있다. 참가자들은 핀 버튼, 인쇄지, 코팅지를 프레스기로 조립해 뱃지를 만들고, 사용 설명서와 함께 포장해 완성했다. 제작된 뱃지는 사전 등록된 보호자에게 연락을 취할 수 있는 근거리무선통신(NFC) 기능 칩이 내장돼 치매 환자 및 아동, 장애인 등의 실종 예방에 활용될 예정이다.
대한항공 관계자는 "양사 직원의 화학적 융합과 함께 지역사회에 온기를 전하는 '따뜻한 여정(Journey Together)'을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.