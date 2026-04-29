현대백화점그룹, 농림축산식품부 주관 농촌창업 경진대회 후원…유망 기업 성장 지원도

◇현대백화점그룹 본사. 사진제공=현대백화점그룹

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현대백화점그룹 지주회사인 현대지에프홀딩스가 '농촌창업 경진대회' 참가 기업 후원에 나선다.

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농림축산식품부가 농촌의 다양한 유무형 자원을 활용한 우수 창업기업을 선정해 기업의 성장을 지원하고 농촌창업 활성화 분위기를 조성하기 위해 개최하는 농촌창업 경진대회는 지난해 첫 대회에선 총 11개 우수 창업기업을 선정한 바 있다.

현대백화점그룹은 이번 대회에서 단순 비용 지원을 넘어 농촌 창업팀의 지속 성장을 뒷받침하고, 상품화·유통 노하우를 전수해 지역 경제 활성화로 이어지는 선순환 구조를 구축하는데 일조한다는 구상이다.

이를 위해 이번에 우수 창업기업으로 선정되는 총 15개 팀을 대상으로 현대백화점 상품기획(MD)·마케팅 실무 전문가들이 재능 기부 형식의 멘토링과 워크숍 진행하고, 시제품 개발도 지원한다. 또한, 우수 상품에 대해서는 팝업스토어 운영이나 온라인몰 입점 등 현대백화점그룹의 온·오프라인 유통채널을 활용한 판로 지원도 검토할 예정이다.

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현대지에프홀딩스 관계자는 "농촌창업 경진대회를 통해 선발된 팀들이 아이디어에 그치지 않고 실제 사업으로 성장할 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com